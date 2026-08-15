Acuerdo bajo la mesa: SEMANA revela explosivos audios de un pacto entre el Gobierno Petro y peligrosos criminales que incluye información clasificada a cambio de bienes de la SAE

El Gobierno Petro violó la separación de poderes, usurpó las funciones de las autoridades judiciales y se habría arrodillado ante peligrosos criminales a los que les ofreció cumplir sus peticiones a cambio de información de organizaciones delincuenciales. La evidencia quedó registrada en una reunión que tuvo lugar en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) el 18 de julio de 2025, y que quedó consignada en una grabación que ahora revela SEMANA.

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A la cita acudieron Manuel Antonio Castañeda, alias el Narcochofer, un policía retirado que tiene conexiones con la mafia y es fuente recurrente de las unidades de inteligencia de Colombia; Gustavo Arias, quien para la época se desempeñaba como director de Contrainteligencia de la DNI; Jorge Lemus, exdirector de la DNI, y un analista de información que se encargó de tomar notas de la cita.

Era la primera vez que Lemus, que tenía a cargo el cuerpo de inteligencia del Estado en la era de Petro, se sentaba a hablar con Castañeda: “Yo soy el que conocen como el Narcochofer, doctor”, le dijo.

Después le narró que alias Falcon y Fortuna, dos cabecillas del Clan del Golfo que en ese instante estaban recluidos en una cárcel de Estados Unidos, estaban dispuestos a colaborar con el Gobierno Petro con información: “Ambos salen en libertad ahorita en septiembre. Ellos pretenden llegar a Colombia y que no les pase nada, porque en Estados Unidos ya pagan todo lo suyo”. Para lograr eso, el Ejecutivo tenía que cumplir con unos requisitos impuestos por ellos, según el Narcochofer y ratificado por Lemus en entrevista con SEMANA.

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Falcon es Juan José Valencia, quien fue detenido en mayo de 2021 en una mansión de Llanogrande, en Rionegro, Antioquia, por su papel en el Clan del Golfo. De acuerdo con las labores de inteligencia e investigación criminal del momento, él tenía el control de las rutas del narcotráfico desde Cartagena hacia Bélgica, Holanda, Guatemala y República Dominicana, y llegó a tener bajo su mando a más de 225 integrantes de la organización que comandó alias Otoniel.

Una vez fue detenido, Estados Unidos lo pidió en extradición, Colombia aprobó la solicitud y allí fue condenado, pero quedó en libertad a finales del año pasado, aparentemente, porque colaboró con la justicia norteamericana, aunque sigue teniendo deudas pendientes con la justicia colombiana.

Manuel Antonio Castañeda, alias Narcochofer. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Fortuna, cuyo nombre real es Andrés Mauricio Vélez, es considerado por la Policía como un narco invisible que pagó cuatro años de prisión en Norteamérica y fue recapturado a su regreso al país por un proceso relacionado con lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir en septiembre de 2025, casi dos meses después de la controvertida reunión que revela SEMANA.

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El Pacto

El Narcochofer les describió a Jorge Lemus y a los demás asistentes de la reunión que la primera gestión para suministrar la información de los capos ocurrió con Augusto Rodríguez, que en ese momento era el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), presentado en esa conversación con el alias del Ingeniero: “El primer acercamiento, yo le soy muy sincero, se había hecho con Augusto, el Ingeniero, de la UNP”.

Él siguió con su relato: “Yo soy el intermediario, el interlocutor con ellos (Falcon y Fortuna)”. Y lanzó una advertencia: “Si uno les queda mal, me ganaría un problema más de los que ya tengo”. A renglón seguido, reveló cuál fue el plan que le sugirió al entonces director de la UNP para acceder a la información de los dos criminales: “Yo le planteé al doctor Augusto: ‘Doctor, ellos van a mostrar un grano de fe’, que era lo que el doctor Augusto había pedido; según él, el presidente ya tenía conocimiento de estos temas”. Con base en los datos que hicieron llegar, se hizo una incautación de armas en el municipio de Puerto Boyacá, en el Magdalena Medio.

Jorge Lemus, exdirector de la DNI Foto: UIAF

Lo polémico es el precio de la información que se pactó con el Gobierno Petro, con base en las palabras del Narcochofer: “Se supone, doctor, que se hacía eso y, en contraprestación, ellos pedían que algunos bienes, o por lo menos uno, de los que están en la SAE (Sociedad de Activos Especiales), fueran entregados a un tercero de buena fe en administración para ellos poder dar el otro paso, llamémoslo así. Porque ellos van dando a medida que les van cumpliendo”.

No obstante, una semana después de ese operativo en el Magdalena Medio, el Gobierno no les cumplió y así se lo hizo saber el hombre, aparentemente, a Augusto Rodríguez. Él recordó las palabras que le dio a Rodríguez en su cita con Lemus: “Si ustedes me hubieran dicho que eso se demoraba 20 días, yo transmito ese mismo mensaje”.

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Después de eso, el Narcochofer le reveló a Jorge Lemus que tenía conocimiento de una serie de atentados que se materializarían el 20 de julio, dos días después de esa reunión, y volvió a citar unas palabras que le escuchó decir a Rodríguez frente a las amenazas que tenía detectadas para ese día: “Él me dijo: ‘No, pues tengamos ese resultado y después ya les dice que se hace más rápido’. Yo le dije: ‘Doctor, eso es comprometerse con la gente’”. Sorpresivamente, Lemus le dio la palabra de que el pacto sí se cumpliría: “No, no, pero yo me comprometo a que lo hacemos”.

No solo eso. Lemus le preguntó al Narcochofer: “¿Qué prometimos nosotros? Quiero saber. A ver hasta dónde yo también me meto”. El hombre lo refutó: “¿De lo que el doctor Augusto me dijo?”, y le pidió que no lo metiera en problemas con el Ingeniero, como se refirió al entonces director de la UNP. Lemus le contestó: “No, no, no, porque yo puedo manejar las cosas con la misma SAE, tranquilo”. Es decir, cumplir con la promesa de los bienes para los narcotraficantes.

Augusto Rodríguez, exdirector de la UNP. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Círculo de Poder

Manuel Antonio Castañeda, el Narcochofer, le describió a Lemus que Rodríguez no era la única persona con la que tenía conexiones en el Gobierno Petro, también con el exsecretario de Transparencia de la Presidencia Andrés Idárraga y el general (r) Luis Emilio Cardozo, que para el momento era el comandante del Ejército: “Doctor, le soy muy honesto. Yo hablé esta mañana con el general Cardozo, que es el director del Ejército, por intermedio del secretario de Transparencia, Andrés Idárraga. La información me la entregaron hasta ahorita, doctor, yo se la compartí al general”, haciendo alusión a los supuestos atentados que ocurrirían el 20 de julio.

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Sobre lo comentado a Cardozo e Idárraga, él detalló: “Este resultado se va a dar mañana porque no había tiempo para alargarlo más porque, sí o sí, ellos pedían que tenía que ser mañana. ¿Qué van a entregar mañana, doctor? Dos cilindros bombas con todo su equipo, mortero, toda la vaina esa, un fusil R15 con 100 cartuchos, un dron con dispositivo para lanzar granadas y van a entregar dos granadas. Esto, específicamente, va contra atentados contra el presidente, una visita que va a hacer a la Sierra. Entrega un tema, doctor, el día que queramos, el lunes, el que sea…”.

El Narcochofer insistió en que necesitaba darles resultados a los capos y por eso tocó la puerta del secretario de Transparencia: “Como yo necesitaba entregarles resultados a esta gente, para no perder el gesto, yo lo hice con Andrés Idárraga. Pero hay más cosas que ellos van a entregar”, y que podía manejarlo directamente con la Dirección Nacional de Inteligencia.

Gustavo Petro, expresidente de Colombia. Foto: PRESIDENCIA

Entre tantas cosas, le contó que en la ciudad de Medellín llevarían material de guerra para asesinar a la entonces vicepresidenta Francia Márquez: “Hay un tema en Medellín, que son unos fusiles especiales que son traídos de, no sé de qué país, de Rusia, creo que es (…). Los entregan en Medellín, pero esos van directamente para atentar contra la vicepresidenta, la negrita. Ellos lo quieren mostrar como similar a lo que pasó con Miguel Uribe, formar un escándalo y decir que fue el presidente; eso es un tema mediático”.

El Narcochofer siguió defendiendo la intención de los dos criminales: “Eso lo entregarían ellos, de buena fe, también en Medellín, dentro del caso. Es armamento y munición especial que no hay en Colombia. Eso es otro resultado especial que ellos darían, pero entonces, doctor, ellos lo que quieren es: ‘Venimos dando, vayamos dando su acto de buena fe’, porque ellos van a seguir entregando caletas de dinero”.

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Ante todas las revelaciones, Jorge Lemus le pidió claridad sobre qué se había pactado con Augusto Rodríguez, y el Narcochofer le confesó que también se contempló la suspensión de órdenes de captura: “Ellos quieren que se les suspenda. Hay dos personas, Falcon y Fortuna. Falcon tiene orden de captura en Colombia junto con su núcleo familiar, cinco personas; el hombre termina ahorita el 4 de septiembre, queda libre en Estados Unidos junto con su familia, quedan limpios, pero acá en Colombia él tiene un tema por lavado de activos y eso cuando lo cogen con armas”.

Una vez terminó la cita, Lemus se reunió con el analista de la DNI que escuchó el testimonio del Narcochofer y le pidió tener precauciones en los escenarios de posibles montajes: “Yo a este muchacho lo he seguido bastante. Él habla de un alcance en la Policía que nunca tuvo. Yo con este muchacho me guardo sus reservas”.

Luis Emilio Cardozo, excomandante del Ejército. Foto: Guillermo Torres Reina

¿Qué responden?

El exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia Jorge Lemus le confirmó a SEMANA que sí le ofrecieron predios de la Sociedad de Activos Especiales al Narcochofer a cambio de información: “Esas citas siempre se dan y, obviamente, uno les ofrece, pero no es que les vaya a dar; es esperando a que ellos den información, porque lo que nos interesa es la información. No es que uno ya se comprometa a que le voy a dar esto, que voy a hablar con la SAE, que voy a hablar con la Fiscalía. Uno les dice: ‘Sí, voy a hablar’, pero no necesariamente se da eso. En este caso no se dio, yo no hablé con la SAE”.

Ante la pregunta de si ofrecer bienes a cambio de información estaba dentro de sus funciones, Lemus reconoció que no lo está: “Lo que pasa es que uno les ofrece para obtener información; no necesariamente se va a materializar ese ofrecimiento de parte nuestra. Nunca se materializó de las veces que les ofrecíamos esperando información, a veces acercándolos para que nos dieran información, teniendo en cuenta que lo que estaban diciendo era de seguridad nacional, por eso lo hacíamos, pero era exclusivamente para eso”.

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A pesar de la confesión de Lemus, el exdirector de la Unidad Nacional de Protección Augusto Rodríguez negó las acusaciones del Narcochofer y desconoció cualquier tipo de acuerdo con el hombre, aunque sí aceptó que se reunió con él para frustrar un supuesto atentado contra el presidente Gustavo Petro.

El Narcochofer alertó de la presencia de fusiles en Puerto Boyacá que, aparentemente, iban a transportarse a Bogotá para matar al jefe de Estado. Según Rodríguez, él solo le recibió los datos y se los comunicó al presidente, que ordenó verificar los hechos y, efectivamente, encontraron el armamento. Desde entonces, no volvieron a tener contacto.

Andrés Idarraga, exsecretario de Transparencia. Foto: COLPRENSA

El general (r) Luis Emilio Cardozo, excomandante del Ejército, manifestó a SEMANA que sí recibió al Narcochofer por mediación del exsecretario de la Transparencia de la Presidencia Andrés Idárraga, quien le relató que tenía una fuente que advertía que se pretendía atentar contra Petro en el departamento de Magdalena. De acuerdo con Cardozo, él atendió al hombre y lo remitió a un coronel de Fuerzas Especiales que se encargó de corroborar la información, y, efectivamente, se halló una caleta con un fusil en Santa Marta.

Idárraga relató que fue contactado por el Narcochofer para ponerlo al tanto de un aparente plan para atentar contra la caravana del presidente Petro en Santa Marta, pero que los detalles del hecho los tenía una fuente que exigía un cambio de administrador en un predio de la SAE que le fue incautado al denominado criminal.

El secretario de Transparencia le comunicó al presidente Petro la situación y él lo dirigió a Angie Rodríguez, entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, y al general (r) Humberto Guatibonza, que era el jefe de protección del mandatario. Allí se acordó que se le recibiría la información a la fuente y que la directora de la SAE, Amelia Pérez, evaluaría su petición, que incluía el nombre del nuevo administrador del predio. A su vez, se coordinó el operativo con el Ejército.