Hombre de confianza de Eva Ferrer se destapa en SEMANA: presiones, movidas para millonarios proyectos con el Gobierno Petro y plata en efectivo

El círculo de Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la reconciliación, habría sido testigo de las múltiples gestiones y presiones ejercidas por la catalana para financiar proyectos propios con recursos públicos.

Leonardo Collazos, cercano a la española y excontratista de Ecopetrol, habló en exclusiva con SEMANA y denunció un presunto hostigamiento para que él gestionara negocios ante distintas entidades públicas a cambio de que ella le saldara una deuda personal. También aseguró que vio dinero en efectivo durante la posesión presidencial, además de euros y dólares guardados en una caja en la casa de Ferrer.

Leonardo Collazos, excontratista de Ecopetrol. Foto: FOTO: GUILLERMO TORRES-SEMANA

El relato de Collazos amplía lo expuesto en los audios revelados por este medio, en los que Ferrer calificó de “banda de criminales” a varias figuras del entorno de Verónica Alcocer.

Collazos le contó a este medio que su relación con Ferrer comenzó cuando trabajaba como asesor de comunicaciones en la campaña presidencial de Petro en 2022, en la que se vinculó como hombre cercano a Ricardo Roa.

Luego de la victoria en la campaña, el exasesor pasó al equipo del evento de transmisión de mando presidencial, donde se acercó a Ferrer.

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Según el exasesor, Ferrer, para una ceremonia presupuestada con recursos públicos, comenzó a mover efectivo y en al menos una ocasión le entregó un monto al fotógrafo y hombre de confianza de la ex primera dama: “En alguna ocasión vi que le hizo un pago, una buena suma, a Mauricio Vélez. Si se requería para algo, ella siempre contaba con efectivo”.

Collazos agregó que la catalana cargaba el dinero en su bolso: “Siempre en un sobre”.

El exasesor mantuvo la cercanía con Ferrer. A raíz de una situación económica adversa, y ante una oportunidad de inversión, Collazos le pidió un préstamo de 160 millones de pesos.

En chats quedó evidenciado cómo Eva Ferrer habría presionado a Leonardo Collazos, quien era uno de sus hombres de confianza, para ayudarla a sacar adelante el libro de Mauricio Vélez en Ecopetrol. Foto: FOTOS: SUMINISTRADAS A SEMANA AP

“Le digo que hay una oportunidad de inversión, pero ella, como siempre, insistió en que no quería figurar y me dio un préstamo. Retiró la plata del banco. Pero ella siempre conservaba dólares y euros en la casa”, dijo el exasesor. Agregó que con efectivo complementó casi 40.000 dólares del monto total del préstamo.

“Siempre conservaba la plata en una caja. Siempre en dólares y en euros. Vi fajos”, aseguró.

Luego se vinculó a Ecopetrol como contratista. Al verlo en dicha posición, según cuenta Collazos, la catalana intentó utilizarlo para ambientar internamente el proyecto Colombia, más allá de la memoria, un libro del fotógrafo Mauricio Vélez que pretendía ser entregado como obsequio en Naciones Unidas y para el que Ferrer buscó financiación en múltiples entidades del Gobierno Petro.

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La presión, según el exasesor, fue permanente: “Todo el tiempo me pedía que hablara con Ricardo Roa para sacar adelante ese proyecto”. SEMANA conoció chats entre Ferrer y Collazos que muestran el interés de la catalana en cualquier avance del libro.

“Pásate y luego me cuentas”, le dijo la colomboespañola a Collazos en una de las conversaciones. “Si hablas de mí y te saca lo del proyecto… estás al día, ¿no?”, planteó Ferrer a renglón seguido.

“Quedo pendiente, Leoncio. ¿Cómo estás? ¿Tienes alguna new de Eco?”, preguntó Ferrer en otro chat. Y en otra oportunidad, al ver una foto de Roa y Collazos en redes sociales, la catalana insistió en su propósito de impulsar el libro.

Pruebas en manos de SEMANA. Foto: FOTOS: SUMINISTRADAS A SEMANA AP

“¡Hola! ¿Lo has visto? ¿Has podido resolver algo?”, preguntó Ferrer, insistiendo en el proyecto. “¿Y te dijo que ayudaba a empujar? Yo le pedí a Vendrell. Pero no me ha dicho nada”.

“Durante el día podía recibir tres, cuatro o cinco llamadas. Me decía que, si lo hacía, saldaba la deuda: ‘Déjame eso y estamos al día’”, manifestó el excontratista de Ecopetrol. “También le solicitaba a Xavier Vendrell. Buscaba por diferentes canales”, dijo.

Pero la financiación no se concretó, pese a que Ferrer aseguró en una nota de voz que había recibido la luz verde de “el jefe”. Según Collazos, allí la catalana hacía referencia al expresidente Gustavo Petro.

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“El jefe me dijo que pasara por ahí por Eco para que lo patrocinaran. (...) Que me vi con Restrepo, se lo expliqué, le gustó y me dijo que lo hiciera en grande. Luego, cuando lo hice en grande, me dijo que iban a ayudar, pero que tampoco tan grande”, manifestó la catalana, quien luego dijo que solo le iban a dar 600 millones de pesos de lo que solicitó.

“Y esto era patrocinar un libro para el jefe. Libro y exposiciones a nivel internacional. Entonces, me dijeron que no me metiera en eso. Estoy hablando otra vez con el jefe”, agregó.

Dentro de las pretensiones de Eva Ferrer también estaba publicar un libro sobre la vida de la ex primera dama, que finalmente no se concretó porque no estaba de acuerdo con el pago. Foto: FOTOS: SUMINISTRADAS A SEMANA AP

Frustrada esa vía para saldar la deuda, Collazos asegura que el cobro se volvió hostil. La presión llegó incluso hasta la Clínica Colombia, donde el padre de Collazos permanecía hospitalizado: “Fue con el pretexto de saber cómo estaba mi papá, pero cuando fuimos a tomar un café, me preguntó: ‘¿Cómo están los temas? Necesito mi plata’”.

Según Collazos, el cobro no se detuvo ni siquiera con la muerte de su padre. “Tres días después me preguntó qué herencia me había dejado”, relató.

El proyecto ante Ecopetrol no era el único negocio que Ferrer buscaba sacar adelante, según Collazos. También le habría pedido gestionar ante la Agencia Nacional de Tierras la venta al Estado de unos predios pertenecientes al empresario que le había prestado sus oficinas. “Me empezó a solicitar el trámite”, afirmó. Según él, la catalana esperaba obtener entre el 5 y el 10 por ciento de la operación, que finalmente no avanzó porque los terrenos no estaban en una zona priorizada.

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Otro frente fue un negocio de hospedajes durante la COP16 en Cali para entidades y delegaciones estatales, según él. “Ellos veían asegurado ese cupo de alojamiento. El margen de utilidad estaba sobre el 200 por ciento”, relató Collazos, resaltando que nunca se concretó.

Incluso, uno de los negocios que intentó emprender fue la venta de un libro sobre la vida de Verónica Alcocer a una editorial, que terminó cayéndose porque Ferrer consideró baja la oferta económica.

Eva Ferrer, Exconsejera para la reconciliación Foto: A.P.I.

Finalmente, Collazos contó que Ferrer emprendió acciones legales por el préstamo, pese a que, según él, manifestó por escrito su voluntad de pago y propuso nuevos plazos para saldar la obligación. Incluso abonó anticipadamente una primera cuota de 75 millones de pesos, pero la catalana habría rechazado el acuerdo e imputado todo el dinero a los intereses. Con los cobros acumulados, la deuda superaría actualmente los 350 millones.

En la voz de uno de los hombres de confianza de Ferrer, no solo queda expuesta una relación que terminó entre presiones, deudas y negocios frustrados. Se confirman varios de los episodios mencionados en los explosivos audios revelados por SEMANA, incluido el manejo de dinero en efectivo para la posesión presidencial. Serán las autoridades las que deberán establecer hasta dónde llegó la injerencia de Ferrer y del círculo de la ex primera dama Verónica Alcocer en el Gobierno Petro.