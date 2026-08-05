Las presiones de Eva Ferrer a la Cancillería para concretar multimillonario proyecto de Mauricio Vélez: “No sé a quién de ustedes he de llamar”

SEMANA conoció una serie de correos electrónicos enviados por Eva Ferrer prueban que pretendía beneficiarse de conexiones dentro del Gobierno nacional para financiar un proyecto del fotógrafo Mauricio Vélez, cercano a la primera dama Verónica Alcocer.

Dicho proyecto, según documentos internos conocidos por este medio, podría costar al menos 26.481 millones de pesos, dado que incluía conceptualización y exposiciones en tres continentes y varias ciudades de Colombia.

La primera puerta que tocó la catalana fue Ecopetrol, donde envió un documento en el que proponía que la estatal petrolera fuera “sponsor principal” del proyecto, que también incluía miles de copias de un libro de lujo, cuyo precio proyectado rondaba los 400.000 pesos.

Este medio conoció que Ferrer intentó lograr espacios para exponer la obra de Vélez cuando fue nombrada asesora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) en 2025.

Con su correo de la Presidencia, la catalana ejerció presión sobre la Cancillería, insinuando necesitar ayuda con museos y lugares de exposición para las fotos de Vélez, incluidas embajadas.

Eva Ferrer documentos Foto: SEMANA

“Como os comenté y veréis en la presentación de la expo, la expo es museística y está contabilizado absolutamente todo”, dijo Ferrer en el correo.

Y agregó: “Ya organizamos según lo que se pueda candalerizar, creo que vale la pena mirar este año y los siguientes”.

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