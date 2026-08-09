Ministro del Interior toma trascendental decisión sobre la asignación de esquemas de la Unidad Nacional de Protección (UNP)

El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, tomó las riendas del Comité encargado de la evaluación de riesgo para la asignación de esquemas de seguridad en la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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Esto, tras asumir la presidencia del Comité de Evaluación de Riesgo y Reconocimiento de Medidas (Cerrem).

Mediante la Circular Externa 3 de 2026, se le pidió al director general de la UNP, al subdirector de esta entidad y a la Secretaría Técnica del comité que enviaran previamente las convocatorias, agendas y documentos.

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Esta información será analizada frente a la asignación de los mencionados esquemas de seguridad y protección.

El ministro Rodrigo Lara aseguró que asumirá de manera personal y directa las funciones de la presidencia de este comité y atenderá cada una de las sesiones convocadas.

“Toda convocatoria, agenda, documentación técnica, informes de evaluación de riesgo y demás asuntos que deban ser sometidos a consideración del Cerrem sean remitidos previamente a la celebración del Cerrem, directamente a este despacho para su conocimiento y trámite correspondiente”, señala el primer punto de la circular.

La jugadita de Juliana Guerrero. Un audio revelaría que le pidió a su analista de seguridad convertirla en activista política o defensora de derechos humanos para no perder el esquema de la Unidad Nacional de Protección. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/SfXRYcV03l — Revista Semana (@RevistaSemana) August 6, 2026

El jefe de la cartera política dio instrucciones precisas para la celebración de estas reuniones del comité.

“Las sesiones del Cerrem actualmente convocadas, así como aquellas que se encuentren pendientes de la convocatoria, deberán ser programadas de manera que cuenten con mi presencia y dirección como Presidente del Comité”, reseña.

Esto quiere decir que todas las sesiones deberán contar sí o sí con la presencia de Lara Restrepo, quien fue claro en señalar que no realizará ninguna delegación de funciones.

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“La Secretaría Técnica o quien convoque al Cerrem deberá abstenerse de adelantar convocatorias o desarrollar sesiones del Cerrem sin la participación del Presidente del Comité”, añade.

Estas decisiones tienen como finalidad vigilar de primera mano y de manera presencial las evaluaciones sobre las situaciones de riesgo elevadas ante la Unidad.

El escándalo de Juliana Guerrero

En los últimos días del Gobierno Petro, SEMANA reveló en exclusiva una polémica “jugadita” de la joven Juliana Guerrero Jiménez con el fin de mantener su esquema de protección de la UNP.

Esto pese a que no era funcionaria ni tenía riesgos de seguridad.

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La joven oriunda de San Onofre, en el Cesar, estaba tanteando el terreno para hacerle una propuesta al entonces director de la UNP, Augusto Rodríguez.

El plan consistía en buscar el aval de un partido político para conseguir dos figuras, la de activista política y la de defensora de derechos humanos, para poder argumentar que se le debía mantener el esquema de seguridad con el que contaba en la actualidad.

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En el audio, Juliana Guerrero le dice a su interlocutor, quien cree que es analista de la UNP, que pronto le harán llegar el certificado de militancia del Polo Democrático para presentarse como parte de un partido político que se iba a plantar en la oposición al Gobierno entrante.

“Ya me van a mandar el certificado de militancia del partido Polo Democrático”, dice en el audio Juliana Guerrero.

Guerrero actualmente enfrenta un juicio por obtener títulos falsos en la Fundación Universitaria San José con el fin de llegar al cargo de viceministra de las Juventudes en el Ministerio de La Igualdad.