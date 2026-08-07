El director de la UNP, Augusto Rodríguez, habría renunciado luego del nuevo escándalo de Juliana Guerrero

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, habría renunciado luego de que estallara en medios de comunicación un nuevo escándalo de Juliana Guerrero, en el cual él es mencionado.

Guerrero, al parecer, estaba buscando evitar que le quitaran el esquema de seguridad que le asignaron en el año 2025, cuando era funcionaria del Ministerio del Interior.

En un audio filtrado, en el cual se escucha la voz de Guerrero, ella dice que para evitar que le quiten el esquema y que, por el contrario, se lo fortalezcan, debe ampararse en la figura de defensora de derechos humanos o activista política.

De acuerdo con el audio, Guerrero afirma que es una orden del presidente Gustavo Petro y que Augusto Rodríguez sabía y debía darle trámite con el analista de seguridad que le está llevando el caso.

Juliana Guerrero ha estado en el centro de la polémica luego de que SEMANA revelara que presuntamente lideraba una red de corrupción para gestionar contratos del Estado.

Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

En medio del nuevo escándalo de Guerrero para que el gobierno Petro le deje amarrado un esquema de seguridad antes de que acabe el periodo presidencial, SEMANA conoció que la UNP había argumentado recientemente que no había motivos extra para reforzar el esquema de seguridad de Guerrero.