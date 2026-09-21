Lucas Murillo, el niño que le pidió ayuda a Abelardo De La Espriella, será sometido a delicada cirugía: “Necesito de su oración”

Lucas Francesco Murillo, el niño que se hizo viral después de que publicara un video pidiéndole ayuda al presidente Abelardo De La Espriella, será sometido a una delicada cirugía este lunes, 21 de septiembre.

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La noticia fue confirmada por la propia familia del pequeño, que publicó un video en el que el niño pidió muchas oraciones para que todo salga de la mejor manera.

“Hoy ya me van a operar este 21 de septiembre. Gracias por apoyarme y necesito de sus oraciones”, dijo el menor despidiéndose con un beso.

Al pequeño se le practicará una cirugía de corazón abierto en la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Floridablanca, Santander. Por el momento, no se conocen mayores detalles del procedimiento.

Lucas compartió un mensaje con una sencilla petición para los colombiano Foto: Composición Semana/ Getty Images/ Redes sociales

Se espera que una vez el mismo finalice, se conozca cómo fue todo y en qué estado de salud se encuentra.

Lucas se volvió viral después de que, junto a su familia, grabara un video que publicaron en redes sociales para pedirle ayuda al presidente Abelardo De La Espriella, ya que pese a la gravedad de su condición, no se avanzaba en nada su caso.

El niño nació con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, un defecto congénito grave en el cual el lado izquierdo del corazón no se desarrolla por completo y es demasiado pequeño para bombear la sangre.

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Debido a esto, desde muy pequeño ha tenido que ser sometido a diferentes procedimientos. Tras el llamado que hizo, el jefe de Estado escuchó su auxilio y pidió que se le prestara la respectiva atención al caso.

Por esto, la Fundación Cardiovascular se hizo cargo del tema y, debido a la compleja situación en la que está Lucas, se tomó la decisión de realizarle este nuevo procedimiento, aplazando por ahora un posible trasplante cardiaco.

Lucas Francesco Murillo García, de siete años, enfrenta una grave cardiopatía y necesita avanzar con urgencia en el proceso para un trasplante de corazón. Foto: API- Semana

Pese a lo que vive desde muy pequeño, Lucas no pierde la esperanza; lo deja en evidencia con su sonrisa y su gran actitud. Ahora, el niño lucha una nueva batalla, mientras que su familia confía en que todo saldrá bien y que muy pronto todos estarán reunidos nuevamente.