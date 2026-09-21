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Ministro Rodrigo Lara comenta la entrevista de Iván Cancino en SEMANA: “Se entregan a la ley o este gobierno va por ellos”

El minInterior asegura que en esa conversación con Vicky Dávila están las claves de la política del gobierno contra los criminales.

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Redacción Semana
21 de septiembre de 2026 a las 7:13 a. m.
Rodrigo Lara habla de la entrevista de Iván Cancino.
Rodrigo Lara habla de la entrevista de Iván Cancino. Foto: Fotomontaje SEMANA

El ministro de Justicia, Iván Cancino, habló de todo en su entrevista con la periodista Vicky Dávila que fue la última portada de SEMANA. En esa conversación, Cancino se refirió al proyecto de ley de sometimiento que el Gobierno nacional radicará en el Congreso, anticipó el futuro que tendrán los criminales del país y explicó cómo se construirán las mega cárceles donde resguardarán a los delincuentes más peligrosos. También denunció un hackeo en el Ministerio de Justicia.

Iván Cancino, ministro de Justicia.
Las 10 revelaciones del ministro de Justicia, Iván Cancino, sobre el proyecto de sometimiento para criminales y el futuro de las cárceles

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, escribió: “Invito al país a leer la entrevista del Ministro Iván Cancino en Semana. Presenta la ley de sometimiento: no hay mesas ni estatus político; tampoco “gestores de paz. Las rebajas de penas serán estrictamente condicionadas a verdad, entrega de bienes y armas, y voz de las víctimas. La cárcel será ordinaria, cero privilegios.La extradición y capturas siguen vigentes. Se entregan a la ley o este gobierno va por ellos”.

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