Muertos, bombardeos y golpes a grupos criminales: así arrancó la ofensiva militar del presidente Abelardo De La Espriella

El inicio del gobierno de Abelardo De La Espriella ha estado marcado por la ofensiva contra las organizaciones criminales, que ya deja los primeros resultados. Está cumpliendo su promesa, pero el saldo se cuenta en vidas.

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El 7 de agosto de 2026 regresó la ofensiva militar con el inicio del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, quien prometió mano dura contra los grupos armados ilegales y advirtió que “no habrá tregua” frente a las intenciones terroristas que vienen sembrando el miedo en el país.

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El primer día al frente del Ejecutivo lo tuvo que afrontar con una camioneta bomba que explotó en el nuevo peaje de Mondomo, en el norte del departamento del Cauca. Causó graves daños en la infraestructura, obligó al cierre temporal de la vía Panamericana y dejó como responsables a las disidencias de Iván Mordisco.

El Gobierno de De La Espriella fue recibido con un atentado terrorista en Cauca. La respuesta, dos días después, fue el primer bombardeo en el Catatumbo. Foto: AP Photo/Santiago Saldarriaga

Desde el Gobierno, la primera orden de De La Espriella fue trasladar a 117 presos de alto perfil que venían participando en distintas mesas de negociaciones de la lánguida paz total con el anterior Gobierno. Así fue como terminaron en prisiones de alta seguridad personajes de la talla de alias Douglas, cabecilla de la banda La Terraza, el exjefe paramilitar Hernán Giraldo y hasta Epa Colombia, la influencer por la que el expresidente Petro intervino en varias oportunidades.

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En medio de esos traslados, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) tuvo que vivir un aparente coletazo con el asesinato del guardia Wilber Martínez en Itagüí, el ataque sicarial al inspector Wilson Puentes en Bogotá y el atentado contra el dragoneante Hedilbey Serrano y su hermano en un billar de Ibagué. En solo una semana, la entidad registró el asesinato de tres funcionarios.

El Ejército Nacional de Colombia ya realizó sus primera operaciones bajo el mando de Abelardo De La Espriella. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Pero esos ataques no fueron impedimento, sino más bien combustible para que el presidente De La Espriella ordenara su primer bombardeo contra una facción del ELN en Norte de Santander. Entre la noche del 10 de agosto y la madrugada del 11, dos aviones Kfir de la Fuerza Aeroespacial ejecutaron la operación contra varios campamentos entre Tibú y San Calixto.

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El ataque dejó como resultado la incautación de abundante material de guerra, drones, explosivos y una denuncia de la Defensoría del Pueblo: tras ese bombardeo, cuatro campesinos que viven en zona rural de El Tarra resultaron heridos. A ese reclamo se sumó la Alcaldía, el personero y algunas organizaciones defensoras de derechos humanos del municipio.

El Ejército reportó sus primeras operaciones exitosas bajo la supervisión del presidente De La Espriella. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

SEMANA conoció que la contrainteligencia de las Fuerzas Militares investiga una posible filtración de altísimo nivel frente a esa operación, lo que habría permitido que la guerrilla del ELN reaccionara, a tal punto que se verifica el posible uso de drones cargados con explosivos contra la población civil que resultó herida, al parecer, para deslegitimar la acción de las Fuerzas Armadas.

Mientras eso ocurría en el Catatumbo, el Gaula Militar capturó en Guamal, Meta, a alias Bonito, el segundo cabecilla de los Comandos de Frontera, la peligrosa estructura criminal que nació de las disidencias de las Farc y estructuras herederas de paramilitares, encargados de sembrar el terror en Caquetá, Huila, Putumayo, Amazonas y que tendrían tentáculos hasta en Ecuador.

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Las autoridades confirmaron que la captura de Bonito es una de las más importantes, pues adoptó el perfil de los denominados narcos invisibles y acudió a intervenciones quirúrgicas para cambiar su aspecto físico y evadir a las autoridades. Era uno de los más buscados en Colombia por el poder que habría conseguido a través del narcotráfico, la extorsión y el respaldo de esa organización ilegal.

En la escalada militar también murió alias Ruso o Alemán, un cabecilla de las disidencias de Mordisco abatido en medio de una operación militar en Mapiripán, Meta, por el proselitismo armado, los homicidios de líderes sociales y la coordinación de corredores logísticos entre Arauca, Casanare, Guaviare y Meta que venía liderando.

El ministro de Defensa, Jorge Mora, ha advertido que no hay espacio para quienes quieren imponer la ley del miedo. Foto: FOTO: Paula López-SEMANA

Con la presión de las tropas en Mapiripán, también se logró el regreso a la libertad del empresario José Luis Martínez, quien llevaba casi un año secuestrado por esa organización, y el rescate de una menor de edad que habría sido reclutada. Esa operación cerró con tres capturados y abundante material de guerra incautado.

El presidente De La Espriella reconoció el coraje y la precisión de los soldados, y, de paso, les envió un mensaje contundente a los criminales: “O se someten a la justicia, o enfrentarán toda la fuerza de la república”.

Alias el Ruso y alias Max Max, primeros cabecillas criminales abatidos. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Uno de los criminales que terminó enfrentando esa fuerza del Estado fue Dubán Ramiro Castillo, conocido en el bajo mundo como Max Max, quien murió en medio de una operación militar en Jamundí, Valle. El hombre se habría convertido en uno de los explosivistas expertos de Mordisco y, al parecer, participó en los atentados terroristas a la estación de Policía en Cali en junio de 2025 y a la base aérea Marco Fidel Suárez en agosto de ese mismo año.

Mientras el Gobierno llegó mostrando los dientes, los grupos criminales también marcaron su llegada con ataques y acciones violentas armadas como respuesta, que dejaron militares muertos, desplazamientos, confinamientos y a la población civil en medio.

En Huila, Cauca y Catatumbo se ha desatado una jornada violenta tras la ofensiva militar. Foto: FOTOS: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Uno de los casos más lamentables se registró en el municipio de Algeciras, en Huila. Dos militares muertos y 19 heridos fue el saldo que dejó una brutal emboscada contra una unidad de la Novena Brigada del Ejército, cuando verificaba la presencia de un cilindro bomba en ese municipio. Las imágenes de ese hecho dejaron en evidencia la sangre, el dolor y la crudeza de la guerra potenciada por la nueva política de seguridad.

El cabo primero Yony Alejandro Andrade Lizcano y el soldado profesional Luis Felipe Muñoz Lizcano fueron los fallecidos en el ataque con explosivos. Foto: x @FuerzasMilCol

Pero los criminales no pararon allí. En la primera semana del nuevo Gobierno también ejecutaron un atentado con un enjambre de drones, cargados con cerca de 43 explosivos, dirigidos a la base militar del municipio de Convención, en Norte de Santander. La Fuerza de Tarea Vulcano confirmó que dos militares resultaron heridos.

Esa unidad militar también reportó un nuevo atentado con drones cargados con explosivos que dejó como víctima al sargento Yuver Gutiérrez y heridos a otros cuatro uniformados cuando adelantaban una misión para proteger a la población de El Carmen, en Norte de Santander.

Tanto civiles como miembros de las Fuerzas Armadas han salido heridos en las operaciones. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

De hecho, el Ejército denunció que las disidencias de Iván Mordisco estarían usando colegios, viviendas y la población como escudo para poder atacar a las tropas en Cauca. Lo delicado de esa situación es que la fuerza pública no puede responder frente a esa modalidad criminal que pone en riesgo a la población. Justamente en ese departamento es donde el Gobierno ha intensificado su ofensiva, en especial en el corregimiento de Ortega, en Cajibío, ante el inminente riesgo de que los criminales se apoderen de ese territorio. Esas operaciones han dejado por lo menos 16 heridos entre militares y civiles, y la recuperación de una zona azotada por la violencia.

El subintendente Argemiro Rodelo Canchila murió a causa de las graves heridas sufridas durante un atentado terrorista con explosivos lanzados desde drones. Foto: @DevalPolicÍa

Así se ha vivido la primera semana de Abelardo De La Espriella en materia de orden público, con bombardeos, resultados y también lamentables muertes que han dejado sobre la mesa el debate de qué tan preparada está la inteligencia de Colombia, desmantelada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, para emprender una ofensiva sin conocer de fondo al enemigo.

Al cierre de esta edición, el viernes en la noche, el presidente De La Espriella anunció otro golpe. “Nuestro Ejército asestó un golpe contundente al Clan del Golfo en Antioquia. Fue dado de baja en combate, en la vereda El Tigre, alias Momo. Además, fueron capturados y puestos a disposición de la Justicia alias Mónica y alias Chuzo, y se incautaron armas y equipos electrónicos”, informó el mandatario.