Epa Colombia, Douglas y Fritanga: los reclusos que fueron trasladados de cárcel en el arranque del Gobierno de De La Espriella

Una de las primeras decisiones que tomó el presidente Abelardo De La Espriella tras llegar al poder fue trasladar a todos los cabecillas de las bandas criminales que venían participando en la política de paz total con el Gobierno saliente de Gustavo Petro y a quienes venían protagonizando malos comportamientos en los centros de detención en los que permanecían.

Ese último caso fue el de la influencer Daneydis Barrera, más conocida como Epa Colombia, quien empezó recluida en la cárcel de mujeres El Buen Pastor en Bogotá, pasó a una guarnición militar y ahora estará en la cárcel de máxima seguridad La Picaleña, en Ibagué.

Epa Colombia fue trasladada de la Estación de Carabineros en Bogotá a la cárcel de Ibagué tras múltiples escándalos

La influencer que está tras las rejas tras protagonizar un caso de vandalismo contra TransMilenio, el medio de transporte masivo en Bogotá, fue trasladada a ese centro de alta seguridad tras los escándalos que rodearon su detención en la Escuela de Carabineros, en Bogotá.

Epa Colombia, al parecer, tuvo problemas de convivencia, ingresó teléfonos celulares y un carro de gama alta, y hasta se habría sometido a una serie de procedimientos estéticos mientras permanecía recluida en esas instalaciones ubicadas en la capital de Colombia.

Todas esas situaciones llevaron al Gobierno De La Espriella a ordenar el traslado de Daneydis Barrera a la cárcel de La Picaleña, en Ibagué, para que cumpla los 3 años de condena que aún le quedan pendientes por cumplir.

Alias Douglas y Carlos Pesebre, dos presuntos líderes de la banda La Oficina de Envigado, también fueron trasladados de la cárcel de Itagüí, en Antioquia, tras la llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia de Colombia.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó en su cuenta de X que de esa cárcel salieron 103 cabecillas trasladados a distintas prisiones del país, después de que varios llegaron a ese lugar para participar en la mesa urbana que instaló el Gobierno Petro a través de la política de paz total.

Esa iniciativa fue un total fracaso que terminó empañada por los escándalos y las parrandas que protagonizaron los cabecillas más peligrosos de las bandas de Medellín y el Valle de Aburrá, quienes supuestamente intentaron negociar y buscar la paz con el Ejecutivo.

Fuentes del Inpec confirmaron que entre los trasladados de cárcel también apareció el nombre de Camilo Torres Martínez, alias Fritanga, el exparamilitar y exnarcotraficante que ganó popularidad en el año 2012 tras ser capturado en una ostentosa fiesta de matrimonio en la isla Múcura.

Estos traslados son una de las primeras decisiones en materia de justicia, seguridad y orden pública que ordena el Gobierno De La Espriella, que llega con una línea de combatir a las estructuras ilegales y depurar las iniciativas de paz del anterior presidente.