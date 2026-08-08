Asesinan a subintendente de la Policía durante atentado terrorista con drones a estación en Cesar

El subintendente Argemiro Rodelo Canchila, de 43 años, fue asesinado en medio de un atentado terrorista que fue ejecutado con el uso de drones contra la estación de Policía San Roque, un municipio que hace parte del departamento de Cesar.

La dirección de la Policía Nacional expresó su “profundo dolor” y rechazó el “cobarde ataque con explosivos lanzados mediante drones” contra la subestación de Policía San Roque, en Cesar; el hecho dejó sin vida al suboficial Rodelo Canchila.

La institución informó que el uniformado asesinado llevaba 18 años en la Policía, entregó su vida para proteger a los colombianos y hoy el país queda de luto por su partida. Esta es una de las primeras consecuencias de la violencia en el Gobierno de De La Espriella.

Desde la Policía también indicaron: “Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, amigos y compañeros. Su entrega y sacrificio permanecerán en la memoria de nuestra Institución y del país al que sirvió hasta el último momento. Su servicio a Colombia no será olvidado”.

El crimen del subintendente Rodelo se registró horas después del atentado terrorista que dejó serios daños en el peaje de Mondomo, sobre la vía Panamericana, en el departamento del Cauca. El gobernador de esa región alertó que ese nuevo ataque no sería un hecho aislado.

“Lo ocurrido en la madrugada de hoy en La Agustina no es un hecho aislado. La vía Panamericana viene siendo objeto de afectaciones que ponen en riesgo la infraestructura, restringen la movilidad y, lo más grave, amenazan la vida de quienes transitan por este corredor estratégico”, manifestó el gobernador Guzmán.

Ese atentado en Cauca y la muerte del suboficial en Cesar son los primeros coletazos que empieza a dejar la delicada situación de orden público que atraviesa el país en regiones con presencia de organizaciones ilegales, intereses criminales y rentas ilícitas como el narcotráfico y la extorsión.

Por eso fue que el presidente De La Espriella durante su posesión anunció: “Ha llegado la hora de la recuperación total de la seguridad y de la libertad. Le imparto desde aquí a las fuerzas militares y de Policía la orden perentoria de combatir a todas las estructuras criminales”.

Aunque algunas de esas estructuras delictivas venían haciendo parte de la política de “paz total” del expresidente Petro, con el nuevo Gobierno tendrán dos caminos: someterse a la ley o enfrentar la fuerza del Estado.