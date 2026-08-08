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Video del momento exacto del ataque a un funcionario del Inpec en Bogotá: un detalle llamó la atención antes del disparo

Quedó registrado el momento en que el funcionario recibe un impacto de bala y es trasladado a una clínica, donde debe ser intervenido quirúrgicamente.

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Redacción Semana
8 de agosto de 2026 a las 8:59 a. m.
Este es el video del atentado a funcionario del Inpec en Bogotá.
Este es el video del atentado a funcionario del Inpec en Bogotá. Foto: Montaje con fotos de Semana / Colprensa

Un ataque registrado en el barrio Castilla, en el occidente de Bogotá, mantiene en alerta a las autoridades. El hecho ocurrió hacia la 1:50 de la tarde, cuando el funcionario, identificado como Wilson Puentes, llegaba a su residencia después de cumplir con su turno en la cárcel La Picota.

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De acuerdo con información del Inpec, el funcionario fue sorprendido por hombres armados que le dispararon, por lo que resultó gravemente herido. El hecho quedó registrado en video y las imágenes permiten observar el momento en que se ejecutó el atentado.

En la grabación se puede ver el momento en que el presunto agresor llega al lugar a bordo de una motocicleta. Luego de descender del vehículo, el hombre se acerca a la víctima y, durante una breve interacción, le entrega lo que aparenta ser un papel.

Posteriormente, el sujeto saca un celular y comienza a grabar directamente al funcionario del Inpec. El comportamiento del presunto atacante ha llamado la atención, pues permanece frente a Wilson Puentes mientras enfoca la cámara hacia él. Segundos después, guarda el teléfono, saca un arma de fuego y apunta contra el funcionario, quien levanta las manos en un aparente intento por evitar la agresión.

Finalmente, el agresor dispara contra la víctima y guarda el arma en su pantalón. Acto seguido, regresa hacia la motocicleta en la que llegó y escapa del lugar. Mientras el presunto sicario emprende la huida, el funcionario herido se aleja en dirección contraria en busca de ayuda.

Tras resultar herido, Wilson Puentes fue trasladado de inmediato a la Clínica de Occidente, ubicada en la localidad de Kennedy, donde recibió atención médica.

El Inpec confirmó que el inspector, quien se desempeña como comandante de auxiliares de la cárcel La Picota, tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica. Hasta ahora, las autoridades y el instituto han señalado que su estado de salud se mantiene con pronóstico reservado.

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Sin duda, el ataque ha generado preocupación entre funcionarios y sindicatos del Inpec, debido a que se trata de un servidor encargado de labores dentro de uno de los principales complejos penitenciarios de Bogotá.

Mientras avanza la investigación para establecer quiénes estarían detrás del ataque y cuáles serían los motivos, las autoridades analizan las circunstancias en las que ocurrió la agresión y el material audiovisual que registró el momento del atentado.