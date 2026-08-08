Así avanza en Bogotá Lagos de Torca, el proyecto más grande de planificación urbana en América Latina

Más que un proyecto inmobiliario, Lagos de Torca propone una nueva forma de construir ciudad. Al norte de Bogotá, entre las calles 183 y 245 y desde la avenida Boyacá hasta la carrera Séptima, este desarrollo de 1.803 hectáreas prioriza la infraestructura vial, los servicios públicos, el espacio público y la recuperación ambiental para impulsar un crecimiento sostenible.

“Lagos de Torca no es un proyecto de vivienda, es el crecimiento ordenado y planificado de Bogotá, diseñado para que cuente con infraestructura soporte, cambiando así la manera de hacer ciudad en nuestro país”, detalló Alejandro Callejas Aristizábal, gerente general del proyecto.

Las primeras obras ya marcan un hito para la movilidad del norte de Bogotá. En el costado oriental, a la altura de la calle 200, las avenidas Polo Oriental y Santa Bárbara fortalecerán la conexión entre la autopista Norte y la carrera Séptima.

En el costado occidental, la avenida Guaymaral, a la altura de la calle 235 (ya terminada), quedaría integrada a futuro con la avenida Boyacá, mientras que la avenida Polo Occidental, sobre la calle 200, permitirá su conexión con la primera fase de esta avenida y la autopista Norte.

Alejandro Callejas Aristizábal, gerente general de Lagos de Torca. Foto: Alejandro Acosta

A estos avances se suman la culminación de la primera fase de la avenida Boyacá entre las calles 183 y 200, que se entregará a finales de este año, y el inicio de la segunda fase de la Polo Oriental con la carrera Novena. En total, Lagos de Torca contempla un plan que abarca 36 kilómetros de vías en doble calzada, 140 kilómetros de ciclorrutas, andenes y alamedas, bajo el concepto de la ciudad de los 30 minutos.

Sin embargo, la infraestructura vial es solo uno de los componentes de esta apuesta. Callejas explicó que el modelo incorpora un esquema de inversión a través del cual “las obras de infraestructura, parques y recuperación ambiental son financiados por los desarrolladores mediante un sistema de reparto de cargas y beneficios”.

En ese camino, el proyecto contempla la recuperación de la conectividad ecosistémica entre los Cerros Orientales y el río Bogotá mediante la intervención de nueve quebradas. A la fecha, el humedal Torca y Guaymaral, los canales Norte y Sur se encuentran en su etapa final de terminación de estudios y diseño.

“Nuestro compromiso para 2026 es iniciar la construcción de los canales Norte y Sur, y la primera quebrada, que es la de San Juan”, resaltó Callejas. A este propósito se suma la siembra de 125.000 árboles y la creación de un parque metropolitano de 170 hectáreas.

Impactar la calidad de vida

Lagos de Torca construirá 151 kilómetros de redes matrices de acueducto y alcantarillado, además de sistemas de manejo sostenible de aguas lluvias y saneamiento. Más espacio público por persona, nuevos parques, un hospital, un Centro de Integración Modal y zonas comerciales también formarán parte de este desarrollo, que proyecta más de 135.000 viviendas, de las cuales el 40 por ciento corresponderá a soluciones VIS y VIP, y el 60 por ciento a No VIS.

El impacto es real. En los últimos dos años, Lagos de Torca ha generado más de 7.000 empleos directos e indirectos y movilizado inversiones por más de 800.000 millones de pesos. En conjunto, las obras de infraestructura previstas representan 4,5 billones de pesos, mientras que las inversiones en vivienda y equipamientos superarían los 50 billones de pesos.

*Contenido elaborado con el apoyo de Lagos de Torca.