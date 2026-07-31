Antioquia toma la delantera y lidera las obras por impuestos en el país

Un carro de bomberos puede marcar la diferencia entre una emergencia controlada y una tragedia. En varios municipios de Antioquia, donde las distancias, las dificultades geográficas y los recursos limitados han sido obstáculos para responder a tiempo, la llegada de nuevos vehículos representa mucho más que una herramienta de atención: es el resultado de un modelo que busca transformar impuestos en obras concretas para las comunidades.

Se trata del modelo de Obras por Impuestos (OXI), un mecanismo mediante el cual las empresas destinan parte de su impuesto de renta a financiar proyectos previamente aprobados por el Estado en regiones afectadas por la pobreza, el conflicto armado y el abandono institucional. Gracias al liderazgo de la Gobernación y la confianza de los contribuyentes para sumarse a este propósito, Antioquia se convirtió en el departamento líder en la ejecución de este esquema en Colombia.

La más reciente muestra de ese impacto ocurrió con la entrega de 18 vehículos contra incendios para municipios PDET y ZOMAC del departamento. Los automotores fueron financiados por Incolmotos Yamaha a través de Obras por Impuestos, con una inversión superior a los 16.962 millones de pesos, que permitirán fortalecer la capacidad operativa de los cuerpos de bomberos voluntarios para atender incendios y otras emergencias.

Los vehículos fueron entregados en Abejorral, Alejandría, Angostura, Anorí, Briceño, Caicedo, Cocorná, Concepción, Dabeiba, Granada, Guadalupe, Mutatá, Nariño, San Andrés de Cuerquia, San Luis, San Rafael, Toledo y Yalí. En estos territorios, muchos de ellos golpeados durante años por el conflicto armado, la inversión significa contar con una capacidad de respuesta que en ocasiones estaba limitada por los presupuestos municipales.

Antioquia, adelante

Detrás de esta entrega hay una historia más amplia: la consolidación de Antioquia como el principal receptor de recursos de Obras por Impuestos en Colombia. Durante la actual administración departamental, según cifras de la Gobernación, se han aprobado 66 proyectos por cerca de un billón de pesos con la participación de 87 empresas. Además, en el acumulado histórico, el departamento ha recibido más del 20 % de los recursos movilizados mediante este mecanismo: más de 1,4 billones de pesos de los cerca de 5 billones de pesos asignados en todo el país.

El modelo nació como una herramienta para acelerar la inversión en las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza. Su funcionamiento permite que las empresas destinen parte de su impuesto de renta a financiar proyectos de infraestructura social, en lugar de que estos recursos ingresen únicamente al recaudo general.

Sin embargo, no se trata de una decisión unilateral del sector privado: las iniciativas deben cumplir una ruta técnica y jurídica, ser aprobadas por las entidades competentes y responder a las necesidades definidas para municipios priorizados.

Entre esos territorios están los municipios PDET, creados después del Acuerdo de Paz para transformar las regiones más afectadas por el conflicto armado, la pobreza y las economías ilícitas, y los municipios ZOMAC, identificados como zonas especialmente golpeadas por la violencia y con incentivos para promover la inversión.

El éxito de este mecanismo en el departamento llevó a que el gobernador Rendón propusiera al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y su equipo de gobierno ampliar el cupo de Obras por Impuestos. Foto: Gobernación de Antioquia - API

Para el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el liderazgo del departamento responde a la capacidad de estructurar proyectos y conectar las necesidades de los municipios con las empresas interesadas en participar. “Antioquia hace la diferencia por la capacidad institucional y los proyectos que impulsan la Gobernación de Antioquia y los municipios. Además, es un orgullo que Hidroituango sea el contribuyente más importante en el país”, señaló.

El éxito de este mecanismo en el departamento llevó a que el gobernador Rendón propusiera al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y su equipo de gobierno ampliar el cupo de Obras por Impuestos e incluso extenderlo a municipios de cuarta, quinta y sexta categoría.

Las obras llegan al territorio

Noé de Jesús Espinosa Vásquez, alcalde de Briceño, destacó que la articulación entre la Gobernación, Hidroituango y las empresas privadas permitirá avanzar en proyectos que benefician tanto la zona urbana como rural del municipio.

“Agradezco a la Gobernación de Antioquia por su apoyo al desarrollo de Briceño, especialmente mediante proyectos tecnológicos, hospitalarios e infraestructura financiados por el mecanismo de obras por impuestos. Gracias a esta articulación, lograremos obras importantes como un carro de bomberos y el mejoramiento del CDI para nuestros niños”, afirmó.

Y es que el caso de los vehículos contra incendios financiados por Incolmotos Yamaha resume el propósito del mecanismo: que los recursos tributarios tengan una expresión directa en territorios donde las necesidades siguen siendo mayores. Para los cuerpos de bomberos voluntarios contar con nuevos equipos significa mejorar sus capacidades frente a incendios, rescates y otras emergencias.

Durante la entrega, alcaldes, comandantes y representantes de los organismos de emergencia recibieron las llaves de los vehículos que entrarán en operación en sus municipios.

El giro financiero de Hidroituango

Con la entrada en operación del proyecto y una nueva realidad económica de la Sociedad Hidroituango, tras el acuerdo conciliatorio con EPM, la compañía logró generar utilidades por primera vez en su historia. Ese cambio financiero le permitió participar en Obras por Impuestos con una destinación superior a los 85.000 millones de pesos para financiar 10 proyectos estratégicos en Antioquia. Así pasó a ser el mayor aportante del país bajo esta modalidad.

Los recursos de Hidroituango estarán destinados a iniciativas en salud, educación, infraestructura vial, agua potable y gestión del riesgo, con impacto en 55 municipios del departamento.

Finalmente, el gobernador resaltó las acciones adelantadas para fortalecer a los bomberos voluntarios, entre ellas recursos adicionales al Fondo Departamental de Bomberos y la iniciativa que permitió exonerarlos del pago del impuesto vehicular, aprobada por el Congreso.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Gobernación de Antioquia.