Antioquia, tierra de campeones: la fórmula que impulsa a la región como potencia deportiva

La ovación de un estadio al celebrar una medalla suele durar apenas unos minutos. Lo que casi nunca resuena, sin embargo, es todo eso que ocurrió antes: los entrenamientos al amanecer, los kilómetros recorridos para llegar a una pista, las derrotas silenciosas, las lesiones, los profesores que descubrieron un talento en un municipio lejano o las instituciones que decidieron apostar por un niño cuando todavía no era campeón.

En Antioquia, esas historias pueden empezar en una cancha de barrio, una escuela rural, un coliseo municipal o en una calle cerrada con conos para que unos niños jueguen a ser ciclistas. Es ahí donde se construye la idea que durante décadas ha convertido al departamento en una potencia deportiva y en uno de los mayores semilleros de atletas de Colombia. “Antioquia es un departamento con tradición deportiva, que le ha creído al deporte como motor de transformación social”, resumió Santiago Valencia González, gerente de Indeportes Antioquia.

Valencia no se refiere sólo a las medallas, sino a un modelo que recorre los 125 municipios del departamento en el que la actividad física, la recreación y el deporte formativo alimentan una misma cadena que termina, muchas veces, representando a Colombia en campeonatos mundiales y Juegos Olímpicos.

La sonrisa al cruzar la meta resume el verdadero significado del deporte: esfuerzo, superación e inclusión. Este paratleta de La Ceja refleja el impacto de los Juegos Deportivos Institucionales de Indeportes Antioquia, donde cada llegada representa una victoria personal y colectiva. Foto: Rodrigo Mora Quiroz – Indeportes Antioquia

“El deporte de alto rendimiento nace justamente desde el deporte formativo. Ese juego termina convirtiéndose en una opción de vida para muchos jóvenes y también para sus familias”, explicó Valencia. Una apuesta que asegura consiste en fortalecer esa base para que el talento pueda aparecer sin importar dónde nazca.

Semillero de campeones

Pocas historias ilustran mejor esa filosofía que la del equipo Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral. Su director técnico, David Vargas, recuerda que todo comenzó porque de niño quiso ser ciclista y no encontró dónde hacerlo.

“Quise crear un programa donde un niño pudiera sentirse ciclista desde pequeño”, recordó Vargas. La primera escuela arrancó con apenas cuatro niños. “Cerramos una calle del municipio con conos, sin pedirle permiso a nadie. Fueron los mismos padres quienes cerraron la vía y los vecinos ya sabían que martes, miércoles y viernes esa calle era solo para los niños”.

Quince años después, aquella calle improvisada se transformó en un modelo deportivo. Hoy el programa reúne una escuela con 150 niños y niñas y un equipo competitivo de 50 corredores. Su camino está definido: comienzan jugando, pasan al club y los mejores llegan al equipo, donde reciben bicicleta, uniforme, competencias y apoyo económico.

Con la fuerza de sus brazos y la determinación de su mirada, esta pesista de Zaragoza levanta mucho más que una barra: levanta sus sueños. Es el resultado del acompañamiento permanente de Indeportes Antioquia, que fortalece el talento en cada rincón del departamento. Foto: Rodrigo Mora Quiroz – Indeportes Antioquia

Aun así, Vargas insiste en que el verdadero éxito no aparece en las estadísticas: “Nosotros podemos hablar mucho de resultados deportivos, pero lo que hacemos por debajo, transformando vidas, es lo más importante del programa”.

Mientras unos llegan a selecciones nacionales, cientos más encuentran un proyecto de vida. Vargas detalla que este programa “de 200 personitas pone a soñar a otras mil o dos mil más. Cuando un niño tiene ese sueño no lo vas a ver en la calle ni consumiendo drogas, va a estar pensando en entrenar”. Por eso, “la mayoría de los jóvenes de El Carmen de Viboral sueñan con ser ciclistas algún día”.

Según Vargas, los deportistas del programa representan cerca del 60 % de la Selección Antioquia en las distintas categorías y consiguen alrededor del 80 % de las medallas de oro para el departamento. Durante los últimos quince años siempre ha habido al menos un corredor formado allí en un Campeonato Mundial, y entre esas historias está la de Steven García.

Hace apenas cuatro años trabajaba recogiendo papa en un arado, sin estudios. El programa lo vinculó, le dio formación, empleo como mecánico y con repuestos sobrantes armó su primera bicicleta. Dos años después ya disputaba la Vuelta de la Juventud. Para Vargas, ese es el verdadero triunfo: “Muchos de esos niños nunca llegarán al profesionalismo, pero sí van a ser buenas personas”.

El respaldo institucional llega de la mano de Indeportes Antioquia. “Es la casa del deporte. Nos apoya económicamente, pero también con laboratorio de fisiología, rehabilitación, capacitaciones y todo lo que necesitamos para fortalecer nuestros procesos”, aseguró Vargas. “El deportista se siente acompañado. Sabe que detrás de él no solo está el equipo de ciclismo, sino una institución respaldando todo su proceso”.

Para él, la diferencia radica en una decisión colectiva: “Talento puede haber en cualquier parte del país. Lo que hace diferente a Antioquia es el empuje paisa: buscar a los jóvenes, trabajar con ellos, invertir en ellos y acompañarlos”.

Apostar por el talento

El clavadista olímpico Daniel Restrepo conoce ese respaldo desde la adolescencia. A los 14 o 15 años el deporte dejó de ser un hobby y se volvió su estilo de vida. Ahí empezó a entrar a programas como los de Indeportes Antioquia. Desde entonces, el acompañamiento no se ha limitado a los incentivos económicos, sino al acceso a médicos, fisioterapia, nutrición, psicología y estudios especializados. “Todo eso hace una diferencia enorme y es algo que en muchos departamentos simplemente no existe”, anotó el clavadista.

Con los brazos en alto y la emoción de quien ve cumplido un objetivo, Andrés Felipe Walteros Vega, de El Carmen de Viboral, celebra su triunfo en la prueba de ruta de la final departamental de los Juegos Intercolegiados de Antioquia 2025. Una imagen que refleja el camino de miles de jóvenes que encuentran en el deporte una oportunidad para transformar su futuro. Foto: Rodrigo Mora Quiroz – Indeportes Antioquia

De hecho, Restrepo recuerda una madrugada después de un control antidopaje en un campeonato internacional: “Terminamos casi a las tres de la mañana y el médico de Indeportes estuvo conmigo todo ese tiempo. Son detalles que la gente no ve”.

Por eso, insiste en que las entidades no deben estar “solamente para la foto, deben estar durante todo el proceso”. Asimismo, asegura que el gran desafío está en creer antes de que lleguen los triunfos. “De nada sirve apoyar a un atleta solamente cuando ya gana medallas. Hay que creer en él antes, cuando todavía es un talento”, comentó.

Ese respaldo también marcó el camino de María Camila Maturana, la velocista que rompió el histórico récord colombiano de los 100 metros planos. Recuerda que los primeros en creer fueron sus padres y luego sus entrenadores. “Ellos me dieron la oportunidad de entrenar en serio y ahí entendí que sí se podía soñar en grande”, expresó.

Más adelante llegó el apoyo institucional. “Indeportes Antioquia y la Liga de Atletismo han sido fundamentales porque gracias a ellos he tenido implementos, entrenadores, concentraciones y participación en torneos. Sin ese respaldo sería muy difícil competir al nivel en el que estoy”, aseguró Maturana.

Ese acompañamiento también le da algo que no siempre se mide en una pista de atletismo: confianza: “Saber que detrás de uno existe toda una preparación, significa tranquilidad y respaldo. No estás solo en el proceso. La institución sigue ahí, tanto en los momentos buenos como en los difíciles, ayudándote a mejorar”.

Una estrategia completa

Detrás de esas historias existe toda una estructura que busca sostener el rendimiento deportivo. Valencia explica que los atletas de la Selección Antioquia reciben incentivos económicos, alojamiento en las villas deportivas de Medellín y Guatapé, alimentación, atención médica, apoyo psicosocial y acompañamiento de más de 200 entrenadores y preparadores físicos. También se promueve que estudien carreras universitarias, técnicas o idiomas para preparar la vida después del deporte.

Paralelamente, Indeportes ha invertido más de 211.000 millones de pesos en escenarios deportivos y desarrolló herramientas tecnológicas para fortalecer el seguimiento de los atletas. Entre ellas está Deportesant, una plataforma que registra competencias y resultados en todo el departamento, además de la digitalización de las historias clínicas para incorporar analítica de datos e investigación aplicada a la medicina deportiva.

Mientras el departamento se prepara para los Juegos Nacionales y Paranacionales de 2027, Valencia sostiene que Antioquia quiere competir bajo reglas iguales para todos y ha solicitado revisar algunos criterios de asignación de medallas contemplados en la carta fundamental del certamen.

El reto deportivo, sin embargo, sigue comenzando mucho antes de cualquier discusión reglamentaria. Está en los municipios, en los Juegos Intercolegiados, en las escuelas deportivas y en regiones como Urabá, donde el talento parece multiplicarse generación tras generación.

Y está, sobre todo, en permitir que los niños disfruten el deporte antes de exigirles resultados. Valencia suele recordar una respuesta de la campeona olímpica Mariana Pajón cuando le preguntaron cómo formar nuevos deportistas: “Déjelo jugar”. Ese consejo resume buena parte de la filosofía que hoy sostiene el modelo antioqueño. Porque antes de las medallas, de los récords y de los campeonatos, el deporte sigue siendo, para miles de niños, el lugar donde empiezan a imaginar un futuro distinto.

Es así, finalmente, como el departamento de Antioquia, en cabeza de Indeportes, consolida una estrategia robusta con miras a los Juegos Nacionales y Paranacionales de 2027, el evento de competición deportiva más importante de Colombia que, para su vigésima tercera edición tendrá lugar en Córdoba y Sucre.

Las expectativas son claras: que el despliegue de apoyos, la atención médica, el acompañamiento psicosocial, el relacionamiento con los entrenadores y los preparadores físicos, y la inversión en infraestructura rindan fruto para el departamento. En otras palabras: que los metales dorados suenen y que Antioquia se ratifique una vez más como la verdadera “tierra de campeones”.

*Contenido elaborado con el apoyo de Indeportes Antioquia