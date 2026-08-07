Epa Colombia fue trasladada de la Estación de Carabineros en Bogotá a la cárcel de Ibagué tras múltiples escándalos

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, fue trasladada de la Estación de Carabineros en Bogotá a la cárcel de Ibagué.

SEMANA confirmó que el traslado se produjo este viernes 7 de agosto, tras la finalización del Gobierno del presidente Gustavo Petro, quien le pidió, en su momento, a su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que interviniera y ayudara a la salida de la controvertida joven.

Además, el traslado se dio por los múltiples escándalos que Barrera Rojas protagonizó dentro del centro penitenciario donde permanecía desde finales de 2025.

La mujer cumple su condena por instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno agravado y perturbación del servicio de transporte público tras los excesos que protagonizó en el TransMilenio, en Bogotá, en medio del estallido social de 2019.

El 11 de julio de 2026, SEMANA reveló que Epa Colombia se practicó procedimientos estéticos a escondidas en Carabineros en “glúteos” y “labios”, según informes de la Policía que confirman su mal comportamiento.

Uno de los documentos que reveló este medio fue un informe que envió la mayor de la Policía Luz Amparo Pinto Rivera, jefe seccional de Carabineros y Protección Ambiental, al teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, director general del Inpec, el 4 de junio de 2026, donde puso en evidencia una novedad registrada el 2 de junio de ese año con Barrera Rojas.

Una fuente del Inpec filtró a SEMANA los informes de la Policía contra Epa Colombia. Foto: pantallazo informe de Policía.

A las 10:30 a. m., en medio de una visita rutinaria, la mayor observó que Barrera Rojas presentaba inflamación en los labios, así como pequeñas equimosis (moretones) visibles en el rostro, según se lee textualmente en el informe que tiene en su poder SEMANA.

“Procedí a indagar sobre su estado de salud y a preguntarle si se había sometido recientemente a algún procedimiento médico o estético, y me manifestó que no presentaba ninguna novedad y que no se había realizado procedimiento alguno”, relató la oficial en el escrito conocido por este medio a través de fuentes del Inpec.

Epa Colombia se habría realizado procedimientos estéticos en la cárcel. Foto: Suministrada a SEMANA

Margareth Chacón, condenada por su participación en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien era compañera de cuarto de la influenciadora en la Escuela de Carabineros, se acercó a la oficial de la Policía y le manifestó su preocupación por el estado de salud de Epa.

“Indicó que tenía conocimiento de que el 31 de mayo de 2026, durante el horario de visita, uno de los visitantes de Daneidy le habría practicado un procedimiento estético consistente, presuntamente, en la aplicación de sustancias de relleno en glúteos, pómulos, mentón y labios. Igualmente, manifestó que, durante la noche posterior al procedimiento, la joven habría presentado fuerte dolor y episodios febriles”, se lee en el informe.

“Durante el horario de visita, uno de los visitantes de Daneidy le habría practicado un procedimiento estético”, se lee en el informe sobre Epa Colombia. Foto: SEMANA

Esta semana, el país conoció una fotografía reciente de Barrera Rojas, donde se observó irreconocible. La imagen la compartió su abogada Wendy Herrera, quien también defiende al periodista Rafael Poveda.

Uno de los argumentos jurídicos para trasladar a Epa Colombia es que en la Estación de Carabineros en Bogotá se diseñó un lugar exclusivo para recluir a funcionarios públicos y la influenciadora no cumple con ese requisito.

Allí permanecen privados de su libertad el exrepresentante Wadith Manzur, investigado por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y estuvo Sandra Ortiz, la exconsejera para las regiones, investigada por el mismo hecho.