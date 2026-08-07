Abelardo De La Espriella envió primer mensaje tras llegar a su posesión presidencial en Cali: “Colombia se salvó”

Abelardo De La Espriella llegó a la Arena USC de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, para su posesión presidencial.

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

El nuevo jefe de Estado estuvo junto a su esposa Ana Lucía Pineda y sus cuatro hijos. A De La Espriella se le vio muy feliz saludando a las personas que estaban presentes.

En un momento, se pararon juntos en familia y aprovechó el mandatario para dedicarle unas palabras a todo el país, de cara a lo que serán sus cuatro años de Gobierno.

“Es un gran día para la democracia: Colombia se salvó y vamos a construir entre todos la Patria Milagro”, dijo.

De La Espriella cerró diciendo: “Firme por la patria”. Tras esto, todos los miembros de la ahora familia presidencial continuaron su camino al recinto y se dio inicio a la ceremonia para la investidura del presidente electo.

En el sitio ya se encontraban los invitados internacionales y nacionales que llegaron a Cali para vivir de primera mano una ceremonia inédita, pues por primera vez no se realizó la posesión en Bogotá.

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Dentro de los más destacados se encontraron el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, y el rey Felipe VI de España. Además, del ámbito nacional, estuvieron personalidades como los expresidentes Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque.

Con todo esto, empezó un nuevo capítulo para el país después de lo que fue el Gobierno Petro, que tuvo políticas y visiones muy diferentes de las que ahora tendrá esta nueva administración, que llega al poder tras conseguir casi 13 millones de votos en las últimas elecciones.