Política

Abelardo De La Espriella envió primer mensaje tras llegar a su posesión presidencial en Cali: “Colombia se salvó”

El nuevo jefe de Estado llegó acompañado de toda su familia para su investidura.

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Redacción Semana
7 de agosto de 2026 a las 4:26 p. m.
La posesión presidencial de Abelardo De La Espriella se realizó en Cali.
La posesión presidencial de Abelardo De La Espriella se realizó en Cali. Foto: Daniel Jaramillo

Abelardo De La Espriella llegó a la Arena USC de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, para su posesión presidencial.

Abelardo De La Espriella será el segundo presidente de Colombia que es egresado de la Universidad Sergio Arboleda.
Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

El nuevo jefe de Estado estuvo junto a su esposa Ana Lucía Pineda y sus cuatro hijos. A De La Espriella se le vio muy feliz saludando a las personas que estaban presentes.

En un momento, se pararon juntos en familia y aprovechó el mandatario para dedicarle unas palabras a todo el país, de cara a lo que serán sus cuatro años de Gobierno.

“Es un gran día para la democracia: Colombia se salvó y vamos a construir entre todos la Patria Milagro”, dijo.

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De La Espriella cerró diciendo: “Firme por la patria”. Tras esto, todos los miembros de la ahora familia presidencial continuaron su camino al recinto y se dio inicio a la ceremonia para la investidura del presidente electo.

En el sitio ya se encontraban los invitados internacionales y nacionales que llegaron a Cali para vivir de primera mano una ceremonia inédita, pues por primera vez no se realizó la posesión en Bogotá.

Maía cantando el himno nacional.
🔴 Posesión de Abelardo De La Espriella EN VIVO: Así fue la imposición de la banda presidencial. Suenan los cañones en Bogotá

Dentro de los más destacados se encontraron el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, y el rey Felipe VI de España. Además, del ámbito nacional, estuvieron personalidades como los expresidentes Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque.

Con todo esto, empezó un nuevo capítulo para el país después de lo que fue el Gobierno Petro, que tuvo políticas y visiones muy diferentes de las que ahora tendrá esta nueva administración, que llega al poder tras conseguir casi 13 millones de votos en las últimas elecciones.

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La familia presidencial en la investidura. Foto: AP Photo/Santiago Saldarriaga