Abelardo De La Espriella envió primer mensaje tras llegar a su posesión presidencial en Cali: “Colombia se salvó”

Abelardo De La Espriella llegó a la Arena USC de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, para su posesión presidencial.
El nuevo jefe de Estado estuvo junto a su esposa Ana Lucía Pineda y sus cuatro hijos. A De La Espriella se le vio muy feliz saludando a las personas que estaban presentes.
En un momento, se pararon juntos en familia y aprovechó el mandatario para dedicarle unas palabras a todo el país, de cara a lo que serán sus cuatro años de Gobierno.
“Es un gran día para la democracia: Colombia se salvó y vamos a construir entre todos la Patria Milagro”, dijo.
De La Espriella cerró diciendo: “Firme por la patria”. Tras esto, todos los miembros de la ahora familia presidencial continuaron su camino al recinto y se dio inicio a la ceremonia para la investidura del presidente electo.
En el sitio ya se encontraban los invitados internacionales y nacionales que llegaron a Cali para vivir de primera mano una ceremonia inédita, pues por primera vez no se realizó la posesión en Bogotá.
Dentro de los más destacados se encontraron el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, y el rey Felipe VI de España. Además, del ámbito nacional, estuvieron personalidades como los expresidentes Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque.
Con todo esto, empezó un nuevo capítulo para el país después de lo que fue el Gobierno Petro, que tuvo políticas y visiones muy diferentes de las que ahora tendrá esta nueva administración, que llega al poder tras conseguir casi 13 millones de votos en las últimas elecciones.