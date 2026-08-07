¿Gabinete alterno o “Sábados Felices”? La reacción ante la propuesta de Iván Cepeda

Durante la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, el senador y excandidato Ivan Cepeda estuvo en las calles de Barranquilla en el marco de las protestas pacíficas que la oposición realizó en las principales ciudades del país.

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

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En el transcurso de la jornada que denominó como una desobediencia civil, Cepeda realizó el anuncio de la creación del Gabinete por la vida, en la que la meta es cuestionar con argumentos las políticas que vaya a realizar el gobierno entrante.

“Vamos a crear el Gabinete por la vida, que con el concurso de los actuales ministros y ministras nos permitirá controvertir con sólidos argumentos las políticas del gobierno de De la Espriella”, comentó.

El miembro del Pacto Histórico aclaró que la creación de este gabinete alterno al del Gobierno Nacional no responderá al odio o cualquier método de violencia ante las posibles diferencias que se tenga con De La Espriella.

“No responderemos al odio con odio, ni al autoritarismo con violencia; responderemos con la fuerza organizada y consciente del pueblo”, exclamó.

Reacciones ante el anuncio de Cepeda

Luego de que el senador Iván Cepeda anunciara un gabinete alterno, figuras políticas tildaron de ridículos los pronunciamientos realizados en Barranquilla.

Uno de ellos fue el senador del partido Movimiento de Salvación Nacional, Germán Andrés Rodríguez Prieto, quien mostró su rechazo y comparó las acciones de Cepeda con uno de los programas de comedia más reconocidos del país.

Iván Cepeda se pronunció en Barranquilla. Foto: Iván Cepeda X

“Bueno, eso suena más a Sábado Felices. Esto es ridículo, eso es un circo. El presidente electo es Abelardo De La Espriella, y el gabinete es el que va a colocar Abelardo De La Espriella. Lo demás es un circo, es una payasada, no tiene ningún sustento jurídico y toca mirar si en algún momento estaría incurriendo en algún delito; tocaría estudiarlo”, comentó.

Rodríguez también comentó acerca de cómo fue el comportamiento de miembros de la oposición cuando Gustavo Petro fue elegido como presidente dentro del periodo 2022-2026, argumentando que, si bien no era la opción que querían, se respetó la democracia.

“Gustavo Petro, horroroso gobierno, tocó aceptarla. El señor presidente Gustavo Petro y los ministros, tocó aceptarlos, a pesar de que uno acabó de salir en estos días de la cárcel. Entonces, hay que respetar los resultados”, afirmó.

El senador también criticó la gestión que tuvo Gustavo Petro durante su mandato presidencial, indicando que Colombia se encontró en un punto crítico debido a las acciones del jefe de Estado.

“Hoy, Gustavo Petro, se tiró el país, se tiró el orden público y las fuerzas públicas que para mí, adrede, porque no tenemos inteligencia, no tenemos aviación, ni de ala fija, ni de ala rotatoria, y han sacado a los mejores comandos, a los mejores generales, almirantes, sargentos mayores de las instituciones”, concluyó.