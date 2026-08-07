En diálogo con SEMANA y en el marco de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, la exsenadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se pronunció acerca de las manifestaciones programadas por la oposición para este día en distintos puntos de Colombia.

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

Refiriéndose a las protestas que se desarrollarán en Barranquilla, en donde estará presente el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, Cabal argumentó que es una estrategia recurrente que usan miembros de la izquierda para generar un mito.

“Es la estrategia permanente que usa la izquierda para poder generar un mito. Ellos solo viven de mitos y leyendas que consumen comunicación efectiva y terminan de alguna manera siendo mella en los incautos, en aquellos a los que se les genera una duda”.

La exsenadora del Centro Democrático también mantuvo una posición similar a la del analista político Pedro Medellín, quien durante la entrevista con SEMANA comentó que el senador Cepeda debe dejar de asumir su cargo si va a realizar una desobediencia civil debido a los resultados presidenciales.

“Como lo dice Pedro, respete los canales de la democracia; la oposición la va a poder ejercer desde su espacio en el Senado, así como la señora Aida Kirchner desde su espacio en la Cámara”, comentó Cabal.

La ausencia de Gustavo Petro en la posesión presidencial y el proceso de empalme

La exsenadora María Fernanda Cabal también comentó acerca de otros puntos respecto a la oposición. Entre ellos, la ausencia de sus integrantes en la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.

Desde que se conocieron los resultados presidenciales, miembros del partido del Pacto Histórico, así como el presidente Gustavo Petro, han afirmado en reiteradas ocasiones que no estarán presentes en el momento en el que De La Espriella comience su mandato.

Para María Fernanda Cabal, estas acciones, mostradas por parte de Gustavo Petro e Iván Cepeda, se derivan de personas que no respetan la democracia y que la odian.

“Hablan de profundizarla, pero para destruirla, porque su esencia es el anarquismo; es destruir lo que todos hemos construido en medio de la adversidad. Eso refleja su ausencia total de decoro y de compromiso con hechos que marcan precisamente la transición de un poder que pasa, como es el del Ejecutivo, a una personalidad que ganó las elecciones. Todo esto refleja una pobreza como personas que sienten que los únicos que tienen derechos son ellos y, peor aún, deseos convertidos en derechos”, argumentó.

Asimismo, la exsenadora del Centro Democrático comentó acerca de la renuncia al proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante.

Maria Fernanda Cabal. Bogotá Agosto 18 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Cabal comentó que la razón por la que la administración de De La Espriella no tuvo este proceso tradicional se derivó de varios factores.

“Es el desgreño; es haber reemplazado técnicos que durante años le han dado fortaleza institucional a cada dependencia por activistas, por personas que no cumplían los requisitos para los cargos, obligando incluso a cambiar los manuales de funciones. Por eso digo, a modo de ejemplo, que con los comunistas, con los petristas, con la gente de Iván Cepeda en el poder, una cirugía de alta complejidad del corazón la terminaría haciendo un odontólogo, porque todo lo que tocan lo deterioran”.