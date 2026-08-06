Karem Labrador Araújo, la mujer que conecta lo público y lo privado para construir país

Su padre creyó que iba a ser monja. Eso nunca pasó por su cabeza, pero sí había una inclinación hacia el servicio. Cuando era estudiante se convirtió en líder de infancia misionera, de jóvenes por la paz y hasta de los viacrucis de Semana Santa en Baranoa, el municipio donde creció, en el Atlántico. Desde que comenzó sus estudios de Finanzas y Relaciones Internacionales cultivó la pasión por lo público, que fue donde comenzó su carrera: en la alcaldía de Bogotá.

Hace 20 años llegó a Colombia Líder, una organización que nació con la idea de contar el trabajo bien hecho de alcaldes y gobernadores del país, aunque no para entregar un trofeo, sino para que asuntos como educación, inclusión social, transparencia y manejo de la gestión del riesgo se convirtieran en política pública.

En la última campaña para elegir alcaldes y gobernadores capacitaron a cerca de 75.000 personas. Y de los 46.000 jóvenes que se postularon a los Consejos Territoriales de Juventud prepararon a 15.600. Colombia Líder establece vínculos y alianzas entre lo público, lo privado y la sociedad civil sin distingo de partido o ideología.

Las charlas, talleres, diplomados y cursos son gratuitos y están accesibles desde sus plataformas digitales. Labrador se siente bendecida porque su trabajo le ha permitido no solo recorrer Colombia, sino cumplir con su propósito: “Conectar gente y entidades para ayudar a construir un país más inclusivo, participativo, innovador y transparente”.