Gobierno De La Espriella ordena operación para dar con los responsables del atentado en la vía Panamericana

Las fuerzas armadas de Colombia ya han desplegado toda una operación de inteligencia y verificación para dar con el paradero de los responsables que instalaron artefactos explosivos en el peaje de Mondomo, en Cauca, y provocaron el primer atentado terrorista en el gobierno de La Espriella sobre la vía Panamericana.

El nuevo ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, utilizó los canales de la cartera que lidera para confirmarles a los colombianos que en las últimas horas se ha puesto en marcha para dar con los criminales que pusieron en riesgo a los habitantes de ese municipio en Cauca.

En el X oficial del Ministerio de Defensa se confirmó la orden: “Hemos desplegado de manera inmediata todas las capacidades de investigación, inteligencia y tropas en terreno para capturar y llevar ante la justicia a quienes atentaron contra la tranquilidad de la región”.

El ministro Mora también condenó este atentado terrorista que se ejecutó durante la madrugada del martes 8 de agosto, en el cual se habría utilizado un vehículo cargado de explosivos que finalmente detonaron en la infraestructura del peaje que estaba en construcción, a la altura del sector de Cachimbal, en zona rural del municipio de Santander de Quilichao.

Desde el Gobierno De La Espriella también lanzaron una advertencia por este caso: “No permitiremos que los grupos criminales infundan miedo y terror en la población. Seguiremos persiguiéndolos sin descanso, irán a responder por sus actos y no tendrán ningún lugar donde esconderse”.

General (r) Jorge Mora. Ministro de Defensa Foto: SEMANA

La vía Panamericana fue uno de los temas principales en el primer consejo de seguridad que lideró el presidente desde Cali, pues para nadie es un secreto que ese eje vial se ha convertido en una pieza estratégica para los negocios ilícitos de las organizaciones criminales que delinquen en el Valle del Cauca, en Cauca, en Nariño y en otros departamentos del suroccidente colombiano.

Las imágenes del peaje Mondomo destruido después de la detonación han dejado en evidencia la capacidad que tenían los criminales detrás de este primer atentado terrorista que vive el recién llegado Gobierno de Abelardo De La Espriella.