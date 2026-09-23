Moisés Hernández, esposo de la excandidata Sondra Macollins, niega ser parte de una matriz de corrupción que desfalcó al Estado

Más de 300 contratos en los que participaron las empresas Red Summa, Aldesarrollo y Kluster Latam están siendo revisados con lupa por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por la posible manipulación para presentar una falsa competencia y finalmente quedarse con ellos.

SIC investiga posible esquema de corrupción en contratación pública; uno de los implicados sería Moisés Hernández esposo de Sondra Macollins

La posible irregularidad señala directamente a Moisés Hernández o Moisés Garvín, como se hace llamar, quien está vinculado a estas empresas y es el esposo de la excandidata a la Presidencia Sondra Macollins. Sin embargo, Hernández rechaza los señalamientos.

Por medio de un comunicado, advirtió que “los señalamientos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en los que se le atribuye el liderazgo de un presunto esquema de contratación pública con las empresas Aldesarrollo, Red Summa y Kluster Latam, se tratan de una investigación en curso y no de hechos probados, y recordó que la Constitución garantiza la presunción de inocencia”.

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Garvin recordó que esos señalamientos vienen desde el gobierno del presidente Gustavo Petro, cuando su secretario para la Transparencia, Andrés Idárraga, lo señaló y denunció ante la Fiscalía, pero luego de casi año y medio no ha registrado avances.

En una carta enviada hoy a la superintendente María Rocío Cortés Vargas, Garvin manifestó que está dispuesto a rendir declaración y a entregar toda la información que se requiera, y pidió que la SIC informe a la Fiscalía de la existencia de su denuncia. A través de su apoderada, radicó ante la Fiscalía un memorial de impulso procesal para que esa denuncia se mueva con la misma celeridad que hoy se reclama en su contra.

“Si hay urgencia para investigar, que la haya para todos. La justicia no puede avanzar en una sola dirección”, señaló Garvin.

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La investigación

De acuerdo con la información entregada por la Superintendencia, las investigaciones buscan establecer si las empresas, que formalmente se presentaban como independientes, participaron de manera coordinada en diferentes procesos de selección para aumentar sus posibilidades de obtener contratos públicos.

Los procesos objeto de revisión tendrían un valor acumulado cercano a los $2 billones. Por esta razón, la SIC ordenó revisar más de 300 contratos relacionados con las compañías mencionadas.

La entidad señaló que, desde 2022, Red Summa, Al Desarrollo y Kluster Latam registraron un incremento en su contratación. Según la hipótesis que se encuentra bajo investigación, la participación conjunta de estas empresas no correspondería a una competencia efectiva, sino a una posible simulación de pluralidad de oferentes para favorecer la adjudicación de contratos.

“Su participación conjunta no respondía a una competencia real, sino que buscaba simular pluralidad de oferentes para facilitar la adjudicación de contratos a favor del señor Garvin”, indicó la SIC.

Entre los elementos que serán examinados están los cambios de nombre o razón social, el movimiento de directivos entre las compañías, coincidencias en sus juntas directivas y vínculos personales entre personas relacionadas con las organizaciones.

Red Summa se pronunció

Red Summa había señalado el 22 de septiembre que, hasta ese momento, no había recibido una notificación formal de la SIC sobre la apertura de una actuación administrativa en su contra y que tampoco conocía el expediente ni los elementos que sustentan las afirmaciones divulgadas.

La entidad pidió que el análisis de los hechos se adelante con respeto por el debido proceso y aseguró estar dispuesta a atender los requerimientos de las autoridades y entregar la información que sea solicitada. También, que no ha sido notificada de decisiones administrativas, disciplinarias, fiscales o penales que determinen su responsabilidad por los hechos mencionados.

Frente a los procesos de contratación, Red Summa sostuvo que no ha participado como proponente en licitaciones y que ha presentado cotizaciones cuando entidades públicas se las han solicitado, además de suscribir convenios o contratos administrativos conforme al marco jurídico aplicable.

Red Summa afirmó que los proyectos ejecutados han sido cumplidos y que no tiene obligaciones contractuales pendientes. Asimismo, negó mantener vínculos administrativos, contractuales, comerciales, societarios, laborales o de representación con Moisés Garvin y aseguró que este no hace parte de sus órganos de gobierno ni interviene en sus decisiones, contratación o ejecución de proyectos.