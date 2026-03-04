Empresas, lujos, ‘contrataderos’ y título de marqués: los cuestionamientos alrededor del esposo de la candidata Sondra Macollins

Sondra Macollins, conocida por ser abogada de figuras como el excapo Carlos Lehder, sorprendió cuando anunció que se lanzaría a la Presidencia de la República por firmas. Este fue un segundo intento por llegar a un cargo de elección popular, luego de haber aspirado a la Cámara por los colombianos en el exterior con aval del Partido Conservador.

Con su candidatura creó una corporación en la que busca establecer un movimiento llamado Partido Digital Colombiano, enfocado en utilizar las “tecnologías de la información” como herramienta para fortalecer las instituciones y la democracia.

Y esa corporación, igual que su campaña a la Presidencia, opera en el edificio Cedro Point, en la calle 140 #10A-48, desde donde su esposo, Moisés David Hernández Sánchez, lideraría parte de sus negocios. Una denuncia en la Fiscalía lo relaciona con empresas públicas y mixtas que ejecutan miles de millones del Estado.

Hernández es un empresario barranquillero que en sus inicios trabajó como secretario general de Caprecom en el Valle del Cauca, como un funcionario cercano al ahora candidato presidencial Roy Barreras.

Luego de lograr otros contratos de prestación de servicios, reapareció en 2017 como un próspero empresario y representante legal de Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo), antes llamada Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior (Edured), compañía que lideró hasta 2023.

Y ahora, en redes sociales, se presenta como Moisés Gavin, mostrando lujos, motos y vehículos de alta gama y bajo el título de marqués de Saint Cyprien.

Moisés Hernández y Sondra Macollins. Foto: Redes sociales

La red habría quedado expuesta en febrero de 2025, cuando Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, indagó sobre las empresas descentralizadas públicas y mixtas que han contratado con el Estado y encontró que varias de ellas tendrían relación con Hernández.

Estas empresas, que muchos califican de ‘contrataderos’, son personas jurídicas que pueden recibir recursos del Estado y ejecutarlos a través de convenios con entidades. Se transfieren directamente y, por sus características, no deben cumplir con las exigencias de la Ley 80.

En su momento, Idárraga denunció a tres entidades sin ánimo de lucro vinculadas a Hernández. En Aldesarrollo figuró como representante legal y fundador. Esa misma empresa hizo parte de la fundación de Kluster Latam, otra que recibió millonarios contratos. Al mismo tiempo, el hijo de Hernández, Sebastián David Hernández Salazar, fue representante legal suplente de Red Summa, que también fue identificada como beneficiaria de contratos por el secretario de Transparencia.

Supuestamente, Moisés Hernández ya no es director de Aldesarrollo. Foto: aldesarrollo.gov.co

Y, según denunció Idárraga en su momento, un grupo de las mismas 17 personas participó en las firmas, que además se presentaban a los mismos procesos para conseguir contratos.

En total, según el secretario de Transparencia, lograron convenios por cerca de 1.3 billones de pesos desde 2018 hasta la denuncia en 2025. Y durante el Gobierno Petro, el monto creció, constituyendo cerca de 1 billón de pesos.

SEMANA conoció que, incluso luego de la denuncia, el Gobierno sigue contratando con Aldesarrollo desde el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y la Unidad de Víctimas. En octubre de 2025 se suscribió un contrato por más de 102.000 millones de pesos por acciones para “fortalecer la asociatividad” y en enero de este año se suscribió otro por más de 71.000 millones de pesos por servicio de transporte de suministros.

Por otro lado, junto a Macollins, Hernández ha explorado otros modelos de negocio. A partir de su nombramiento como marqués, el empresario lanzó una fundación, anunció la construcción de un proyecto inmobiliario en Barranquilla, sacó a la venta un vino y vende joyería por internet.

Las oficinas

Uno de los puntos que señaló Idárraga para señalar la relación entre las empresas relacionadas con Hernández y Macollins es el edificio Cedro Point, ubicado en la calle 140 #10A-48.

De acuerdo con la denuncia en la Fiscalía, el revisor fiscal de Red Summa, G&A Colombia, también se encuentra ubicado ahí.

Y anteriormente, Edured tenía como dirección alterna la carrera 21 No. 86A-24, donde luego tenía oficina Red Summa.

Sin embargo, esa oficina en la 140 es donde opera la campaña y la fundación a nombre de Macollins, quien, en conversación con SEMANA, aseguró que una de sus empresas hizo el edificio.

“Tengo una empresa que ha desarrollado varios proyectos de construcción. Esa construyó el edificio donde tengo mi oficina. El amor llegó a mi puerta. Llegué al edificio cuando se entregó y me quedé con la mitad del sexto piso. En el 2021 un constructor vendió la oficina frente a la mía. Ahí pusieron Aldesarrollo y conocí a mi esposo dos años después de que llegaron”, dijo.

La candidata responde

Frente a las preguntas de SEMANA sobre las presuntas conexiones entre empresas contratistas y su esposo, Macollins aseguró que él se encuentra desvinculado desde 2023 de Aldesarrollo y que no tiene relación con las demás empresas sin ánimo de lucro mencionadas por Idárraga.

“Mi esposo solo estuvo vinculado a Aldesarrollo. Idárraga no puede decir que ninguno de los proyectos que mi esposo ejecutó a través de esa entidad se perdieron. Todos se ejecutaron hasta el día que entregó. Él dejó de ser funcionario cuando se fue a Estados Unidos conmigo, el 30 de septiembre de 2023. Es una renuncia pública. Cuando tuvo una investigación de la Procuraduría, que sancionó y luego retiró la sanción en segunda instancia, ya estábamos por fuera”, manifestó.

Y aseguró que su esposo no ha aportado a su campaña presidencial y que la ha financiado por completo con recursos propios: “Llevo casi 30 años de ejercicio profesional. Soy una mujer adinerada. Tengo dos empresas en Colombia y una en Estados Unidos. De las campañas más austeras ha sido la mía”.

Frente a sus otros negocios, entre ellos un condominio en Barranquilla, la candidata aseguró que se hace con sus propios recursos, sin necesidad de financiación de terceros.

“Estoy haciendo un proyecto de construcción en un lote que es mío desde 2008. Muy exclusivo, nos reservaremos el derecho de admisión. Lo nombramos como marquesado por una decisión personal. Es un tema personal”, dijo.

Macollins oficializará la próxima semana su candidatura y buscará poner su nombre a consideración en la primera vuelta presidencial.