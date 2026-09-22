La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó que priorizó las investigaciones relacionadas con la posible coordinación de varias empresas en procesos de contratación con el Estado. La actuación involucra a RED SUMMA, ALDESARROLLO y KLUSTER LATAM, compañías que, según la entidad, estarían vinculadas con Moisés Hernández, quien también se identifica como Moisés Garvin.

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De acuerdo con la información entregada por la Superintendencia, las investigaciones buscan establecer si las empresas, que formalmente se presentaban como independientes, participaron de manera coordinada en diferentes procesos de selección para aumentar sus posibilidades de obtener contratos públicos.

#Atención 🚨 La SIC priorizó investigaciones sobre un posible esquema de corrupción en contratación pública que habría coordinado a ALDESARROLLO, RED SUMMA y KLUSTER LATAM para falsear la libre competencia. Se revisarán más de 300 contratos por cerca de $2 billones de pesos. pic.twitter.com/eMZWGQAKHQ — Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) September 23, 2026

Los procesos objeto de revisión tendrían un valor acumulado cercano a los $2 billones. Por esta razón, la SIC ordenó revisar más de 300 contratos relacionados con las compañías mencionadas.

La entidad señaló que, desde 2022, RED SUMMA, ALDESARROLLO y KLUSTER LATAM registraron un incremento en su contratación. Según la hipótesis que se encuentra bajo investigación, la participación conjunta de estas empresas no correspondería a una competencia efectiva, sino a una posible simulación de pluralidad de oferentes para favorecer la adjudicación de contratos.

“Su participación conjunta no respondía a una competencia real, sino que buscaba simular pluralidad de oferentes para facilitar la adjudicación de contratos a favor del señor GARVIN”, indicó la SIC.

La Superintendencia también reportó coincidencias entre las estructuras de las empresas.

Entre los elementos que serán examinados están los cambios de nombre o razón social, el movimiento de directivos entre las compañías, coincidencias en sus juntas directivas y vínculos personales entre personas relacionadas con las organizaciones.

Superintendencia de Industria y Comercio, SIC Foto: Cortesía - Presidencia de la República

Estos elementos hacen parte de la información que será analizada para determinar si existió coordinación entre empresas que, formalmente, concurrían como competidoras en procesos de contratación estatal.

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El comunicado también menciona antecedentes disciplinarios de Moisés Hernández. Según la SIC, la Procuraduría General de la Nación lo sancionó por irregularidades en la ejecución de contratos estatales, decisión que incluyó su destitución y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 14 años.

Como parte de las actuaciones, la Superintendencia dispuso la remisión de copias a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República, para que adelanten las actuaciones que correspondan dentro de sus competencias.