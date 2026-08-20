Exclusivo: Jorge Lemus, exdirector de Inteligencia de Petro, confirmó que ofreció bienes de la SAE y pagos a guerrilleros

SEMANA reveló en su más reciente edición impresa el contenido de un audio de una reunión que sostuvo el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, con Manuel Antonio Castañeda (el Narcochofer), un frecuente interlocutor de la mafia colombiana con el Gobierno Petro.

En la grabación se escuchó el pacto que el delincuente hizo con esa administración a cambio de información: bienes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y frenar algunas detenciones de las fuentes. El Narcochofer alegó que a ese acuerdo había llegado con el exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, y Lemus lo refrendaría, como quedó en evidencia en esa reunión.

En entrevista con SEMANA, antes de la divulgación del audio, Lemus entregó la versión sobre los hechos. Él confirmó que los ofrecimientos se hicieron, pero que no se materializaron. Además, indicó que la DNI pagó recompensas a guerrilleros.

SEMANA: ¿Qué versión puede dar sobre el contenido del audio?

Jorge Lemus (J. L.): Esas citas siempre se dan. Uno les ofrece, pero no es que les vaya a dar, pero esperando que ellos den la información, porque nos interesa es la información. Eso es lo que pasa siempre. Pero no es que uno ya se compromete a esto, que voy a hablar con la SAE, que voy a hablar con la Fiscalía, no. Uno les dice: ‘Sí, voy a hablar’, pero no necesariamente se da eso. En este caso, no se dio; yo no hablé con la SAE.

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SEMANA: ¿Usted habló con el señor Augusto Rodríguez sobre esto?

J. L.: No, nada. Yo no he hablado nada con él.

SEMANA: ¿A usted no le generó ruido que Rodríguez, siendo director de la UNP, ofreciera bienes de la SAE y frenar capturas cuando es tarea de la Fiscalía?

J. L.: Sí, sí, sí. Lo más seguro es que también pasa eso. Pero estoy seguro de que él tampoco habló con la SAE sobre eso.

SEMANA: ¿Usted, en las tareas que tenía en la DNI, podía hacer ese tipo de ofrecimientos?

J. L.: Lo que pasa es que uno les ofrece, como le digo, para obtener información; no necesariamente se va a materializar ese ofrecimiento de parte nuestra. (...) Y nunca se materializó de las veces que les ofrecíamos, esperando información, a veces acercándolos para que nos dieran la información, teniendo en cuenta que lo que estaban diciendo era de seguridad nacional. Por eso lo hacíamos. Pero era exclusivamente para eso. Nunca se materializó ninguna, ni siquiera la entrevista con la SAE.

Manuel Antonio Castañeda, alias Narcochofer. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Me pasó otro caso con la Fiscalía; no se materializó porque yo no lo hice, porque no, no me corresponde a mí. Con la Fiscalía me corresponde hablar con ellos para que hagan un acercamiento de negociación voluntario, que eso sí lo permite la ley; es lo único.

SEMANA: Quiero insistirle, ¿usted tiene dentro de sus funciones ofrecer bienes de la SAE a cambio de información?

J. L.: No, para nada, nunca. Si acaso se ofrecen recompensas, si acaso. Nosotros, por lo general, no dimos recompensas, dentro de lo cual yo estuve ahí.

SEMANA: ¿El Narcochofer recibió algún tipo de recompensa?

J. L.: No, no hubo recompensas. Hubo pagos a fuentes. Recompensas paga el Ejército.

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SEMANA: ¿Qué tipo de fuentes?

J. L.: Fuentes sí se pagaban, por lo general ni siquiera aquí en Bogotá, por fuera, especialmente con fuentes de los mismos guerrilleros, la misma delincuencia. Eso sí, pagaron fuentes que nos mantenían informados.