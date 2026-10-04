Carlos Suárez, uno de los hombres más cercanos al presidente Abelardo De La Espriella, publicó un mensaje en el que reivindicó el resultado electoral de 2026 y planteó que el proyecto político del denominado ‘Tigre’ debe proyectarse hacia las elecciones de 2027 y 2030.

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Suárez aseguró que nunca fue él quien escogió a De La Espriella, sino que fue el “pueblo soberano” el que terminó respaldando al hoy presidente, como una respuesta frente a los sectores políticos tradicionales.

“Yo no elegí al Tigre, al Tigre lo eligió el pueblo soberano y lo eligió, cansado de los de SIEMPRE”, escribió Suárez, en una crítica directa a quienes, según su mensaje, han permanecido durante generaciones alrededor de los círculos de poder.

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El estratega político Carlos Suárez dialogó con la prensa. Foto: Daniel Jaramillo

El hombre, que llegó a la junta directiva de Ecopetrol, también destacó que De La Espriella no habría cedido ante quienes, según él, intentaron conducirlo hacia acuerdos o escenarios que podían afectar su llegada a las urnas.

“Gracias a Dios el Tigre escuchó al pueblo y no a quienes ven a Colombia como una parcela de familias que se la reparten gobierno tras gobierno”, afirmó.

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El presidente Abelardo De La Espriella durante un evento en la ciudad de Montería, Córdoba. Foto: Presidencia

Suárez se atribuyó un papel de amplificador del respaldo ciudadano durante la campaña y aseguró que continuará desempeñando esa función mientras cuente con el respaldo del mandatario.

“El Tigre escuchó al pueblo… yo solamente estuve ahí para amplificar el grito fervoroso de los ciudadanos y hacerlo más fuerte que el ruido de la cizaña”, señaló.

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El presidente Abelardo De La Espriella le encomendó al general (r) Jorge Andrés Zuluaga, uno de los héroes de la operación Jaque, la recuperación de la DNI. Foto: presidencia

Sin embargo, el punto central de su mensaje estuvo en lo que viene para el proyecto político. Suárez sostuvo que la victoria electoral de 2026 representa apenas el primer paso de una estrategia de mayor alcance.

“Ganamos la batalla del 2026, pero, para ganar la guerra, hay que ir a por el 2027 y el 2030”, afirmó.

Finalmente, marcó distancia de las dinámicas tradicionales del poder y aseguró que continuará respaldando al proyecto “desde la distancia”. “Los aduladores serviles son el pasado, el servicio al ciudadano es el presente”, concluyó.