El mensaje de Carlos Suárez, estratega del presidente, luego de que De La Espriella descartara gravar con IVA la canasta familiar

Luego que el presidente Abelardo De La Espriella confirmara en medio de su alocución que no grabará con IVA los productos de la canasta familiar, tras la radicación en el Congreso del proyecto de Ley de Rescate Económico, quien no guardó silencio fue Carlos Suárez, estratega de la campaña del jefe de Estado.

José Manuel Restrepo dejó algo claro tras anuncio del presidente De La Espriella de no grabar con IVA la canasta familiar

En un mensaje en la red social X, Suárez, quien actualmente es presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, dijo que ahora el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, “se pone la 10 para liderar la tarea más exigente de la legislatura”.

“El Tigre lo deja claro: NO habrá IVA para la canasta familiar, instruye a su gobierno para que busque fórmulas concertadas que financien el rescate fiscal. @jrestrp se pone la 10 para liderar la tarea más exigente de la legislatura”, dijo Suárez en su mensaje en X, en horas de a noche de este domingo 15 de noviembre.

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“Quiero hablarles con absoluta claridad”

En medio de su alocución presidencial de este domingo, 15 de noviembre, Abelardo De La Espriella dijo que desde el primer momento le indicó al Ministerio de Hacienda que no se iba a grabar con IVA la canasta familiar.

“La canasta familiar no pagará IVA. Quiero comenzar por un asunto que preocupa a millones de familias colombianas y sobre el cual quiero hablarles con absoluta claridad. Desde el primer momento le indiqué al equipo económico que no se tocara el IVA de la canasta básica. Los técnicos de Hacienda lo consideraron inviable tras varios análisis y siguiendo mis instrucciones, ajustaron la propuesta para proteger la canasta básica y alcanzar la meta de recaudo, exigiendo un esfuerzo mayor por parte del Estado”, dijo el jefe de Estado.

Así mismo, el mandatario de Colombia también advirtió que su Gobierno tampoco promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario, dado a que su intención es, precisamente, proteger la canasta familiar de los colombianos.

“No quiero que la comida de los colombianos pague IVA. Mi propósito es proteger la canasta familiar y aliviar la carga tributaria de los ciudadanos. Ahora bien, debo ser igualmente claro con esto. Esto no es una ley, es un proyecto en construcción. Buscaremos consensos con todos los partidos, con todos los sectores, porque nunca ha sido para mí un punto de honor. que justifique la intransigencia, hacer que se apruebe la ley de rescate económico como se presentó. Yo soy un demócrata y estoy dispuesto a construir la mejor propuesta posible para la estabilidad fiscal del país”, agregó.