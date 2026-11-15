El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que su gobierno no impondrá el impuesto al valor agregado (IVA) a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas tributarias sobre el sector agropecuario, en medio de la discusión de la propuesta de rescate económico que adelanta su administración.

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Durante una alocución, el mandatario se refirió a las inquietudes de los ciudadanos frente a un posible incremento de los impuestos sobre los alimentos y afirmó que desde el comienzo de la formulación de la iniciativa impartió instrucciones para excluir estos productos de cualquier modificación tributaria.

"La canasta familiar no pagará IVA. Mi propósito es proteger la canasta familiar y aliviar la carga tributaria de los colombianos": presidente Abelardo De La Espriella en alocución. Además, se refirió a la Ley de Rescate. Vea más: https://t.co/5AgoEuXOyl https://t.co/SKifxPPPmo — Revista Semana (@RevistaSemana) November 16, 2026

“Desde el primer momento le indiqué al equipo económico que no se tocara el IVA de la canasta básica”, manifestó.

Según explicó, los técnicos del Ministerio de Hacienda consideraron inicialmente inviable esa instrucción. Sin embargo, después de varios análisis, ajustaron la propuesta para mantener protegidos los productos básicos y cumplir con las metas fiscales planteadas por el Gobierno.

El jefe de Estado indicó que esa modificación implica un mayor esfuerzo por parte del Estado, pero reiteró que la alimentación de los colombianos no debe convertirse en objeto de nuevas cargas tributarias.

“Mi gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar, ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario. No quiero que la comida de los colombianos pague IVA”, afirmó durante su intervención.

De La Espriella agregó que su propósito es proteger la canasta familiar y reducir la carga tributaria de los ciudadanos, en un contexto en el que su administración busca alternativas para atender las necesidades de estabilidad fiscal del país.

No obstante, aclaró que la iniciativa todavía no constituye una ley y que su contenido puede tener modificaciones durante el proceso de discusión. En ese sentido, señaló que el Gobierno buscará acuerdos con las diferentes fuerzas políticas y sectores involucrados.

Productos de la canasta familiar no tendrán IVA. Foto: Aymer Andrés Álvarez

“Esto no es una ley, es un proyecto en construcción. Buscaremos consensos con todos los partidos, con todos los sectores”, expresó.

El mandatario de la Patria Milagro también manifestó que no considera indispensable que el proyecto sea aprobado exactamente en los términos en que fue presentado y aseguró que está dispuesto a revisar alternativas.

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“Yo soy un demócrata y estoy dispuesto a construir la mejor propuesta posible para la estabilidad fiscal del país”, sostuvo.

Finalmente, indicó que la discusión de la iniciativa responde a un problema de carácter numérico y fiscal, por lo que insistió en la necesidad de encontrar una fórmula que permita alcanzar los objetivos económicos sin trasladar el costo a los alimentos de consumo básico.