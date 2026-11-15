Gobierno aclara el recorrido de la hija del presidente en embarcación de la Armada

El Gobierno nacional respondió a los cuestionamientos y críticas que han emitido congresistas del Pacto Histórico sobre un recorrido que hizo la hija mayor del presidente Abelardo De La Espriella a bordo de una embarcación de la Armada en Cartagena durante este fin de semana.

La representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, compartió una grabación donde se ve a la menor de edad en compañía de más personas y su esquema de seguridad, y dijo: “¿La hija de Abelardo De La Espriella con las amigas de fiesta en una lancha de la Armada de Colombia?”.

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A los reclamos se sumó la congresista Laura Daniela Beltrán, conocida en redes sociales como ‘Lalis’: “¿Ahora las embarcaciones de la Armada también son para los paseos familiares? (…). ¿Quién autorizó esto? ¿Los bienes de la fuerza pública se están usando para planes privados?”.

Frente a esta situación, se pronunció Miller Soto, vocero del Gobierno nacional, quien aclaró las razones por las que la hija menor del jefe de Estado se movilizó sobre la bahía de Cartagena en las últimas horas en una embarcación del Estado.

En respuesta a Carrascal, él manifestó: “Si el ingreso y la salida de la hija del presidente Abelardo De La Espriella se realizan por vía marítima, como efectivamente ocurrió, lo procedente es que su transporte se haga en una embarcación de la Armada, como corresponde”.

Soto aclaró que la menor de edad ingresó a dicha embarcación, se trasladó al bote hacia el cual se dirigía y, posteriormente, salió en la misma lancha en la que había ingresado.

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Al narrar esto, el alto funcionario dijo que no hubo ningún acto irregular en el procedimiento: “Afirmar que estaba en una lancha de la Armada es, sencillamente, falso”.

Y concluyó: “Lo que tampoco está bien es que usted difunda, sin autorización alguna, imágenes de una menor de edad y, mucho menos, que acompañe esa exposición con afirmaciones difamatorias sobre ella”.

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En otra comunicación, Soto insistió: “¿Qué pretendían? ¿Que la hija del presidente ingresara nadando? ¿Que se expusiera a riesgos innecesarios para evitar que utilizara una embarcación de la Armada? Si se trata de la familia del presidente, cuando un desplazamiento debe hacerse por vía marítima, se utilizan los medios de transporte y seguridad apropiados. Eso fue exactamente lo que ocurrió“.

Con le relación a lo sugerido por Laura Daniela Beltrán, él reiteró: “La seguridad de la familia del presidente es una responsabilidad, no un capricho. ¿O también quieren que renuncie a las medidas de protección para no incomodarlos".