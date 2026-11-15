Carlos Ríos defiende la austeridad del Gobierno De La Espriella frente a las críticas de José Obdulio Gaviria

Un fuerte cruce de declaraciones en redes sociales dejó en evidencia las crecientes tensiones políticas entre el Gobierno de Abelardo De La Espriella y sectores del Centro Democrático. El protagonista de la jornada fue el director del Departamentos Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, quien salió en defensa de la gestión fiscal y administrativa del Ejecutivo tras los duros cuestionamientos lanzados por el exsenador José Obdulio Gaviria.

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La controversia se originó tras la renuncia de Jaime Uribe a la gerencia del Fondo Milagro. La dimisión ocurrió en medio de una polémica por los elevados salarios asignados a los funcionarios de dicha entidad, los cuales fueron desautorizados públicamente por el propio jefe de Estado.

A raíz de este episodio, el ideólogo del Centro Democrático publicó un mensaje afirmando que la situación de Uribe no respondía a un simple error individual. Según el exsenador, el caso reflejaba una tendencia de la actual administración a “crear y mantener más organismos estatales”, criticando de paso la reforma tributaria y acusando al Gobierno de responder a los reparos del Centro Democrático mediante campañas en redes sociales.

“Colombia ya tuvo un éxito mundial reconocido tras el terremoto del 98 en el Eje Cafetero: alianza público-privada con liderazgo privado y apoyo sólido del Estado. De la Espriella, en cambio, quiere que lo público sea lo prevalente. El fondo que construía Jaime Uribe iba en esa dirección. Lo que hizo no era “su error”. La verdadera enfermedad está en el corazón estatista y burocrático del gobierno", señaló Gaviria.

Mensaje de José Obdulio Gaviria en su cuenta de la red social X. Foto: Captura de pantalla

La respuesta de Ríos no se hizo esperar. A través de un extenso pronunciamiento, calificó de “asfixiante” la carga burocrática heredada del primer cuarto de siglo, atribuyéndola a alianzas políticas históricas diseñadas para sostener clientelas alrededor de lo público.

Ríos citó datos de Función Pública y de la Procuraduría General de la Nación, señalando que el Ejecutivo recibió una planta de 158.892 funcionarios y más de 2,34 millones de contratos de prestación de servicios, cuyo costo ascendió a $64,3 billones entre 2023 y 2026.

Frente a ese panorama, aseguró que los primeros 100 días de Gobierno marcan un hito en reducción estatal. Según explicó, mediante la Circular Externa 08 de 2026, el Gobierno recortó en un 65,5 % las OPS, hasta en un 57,5 % los cargos de libre nombramiento y remoción, y en un 93,2 % los viáticos oficiales.

Director del Dapre, Carlos Ríos, denunció que la contratación en la entidad durante el gobierno Petro creció un 595%

“Hicimos un recorte histórico de 13,8 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación. Lo anterior obedece a dos razones: no dejarle a ningún político la posibilidad de llenar esos cargos durante los primeros 100 días mediante prácticas transaccionales, y nuestro interés genuino en reducir el gasto del Estado”, señaló Ríos.

Ríos cerró su intervención cuestionando la objetividad de José Obdulio Gaviria, preguntándole si sus afirmaciones obedecen a “ignorancia o propaganda política” y advirtiendo que el Gobierno aún no ha radicado el proyecto estructural de reducción del Estado en el que trabaja actualmente.

“¿Cuál es la lógica de su mensaje? ¿Por qué sostiene que la administración del presidente Abelardo tiene la intención de crear y mantener más organismos estatales? ¿Ignorancia o propaganda política?“, cuestionó el funcionario.