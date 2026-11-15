Se complica situación de Gustavo Petro en la Comisión de Acusación: tres de sus investigaciones quedaron en manos de opositores

Al comienzo de su gobierno en 2022, Gustavo Petro hizo público su temor a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, la única instancia que puede quitarle el fuero de presidente y someterlo a un juicio político. A medida que pasó el tiempo, el líder del Pacto Histórico empezó a sentirse cómodo.

Sin embargo, su escenario hoy es distinto: Petro es expresidente, tiene 370 investigaciones penales y disciplinarias, como lo reveló SEMANA en su más reciente edición impresa, de las cuales 350 adelantarán parlamentarios del Pacto Histórico, sus principales aliados.

El problema son las otras 20 —las más complejas—, entre ellas, la de violación de topes electorales en su campaña presidencial de 2022.

Gustavo Petro está en manos de dos de los representantes que han sido críticos de su gobierno. Foto: SEMANA

Esto lo investigó hasta el final un triunvirato integrado por los exrepresentantes Gloria Arizabaleta y Alirio Uribe, del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, del Partido de la U. Pero, hoy, la decisión final sobre si se investiga formalmente a Petro o, al contrario, se inhibe, le corresponde al representante a la Cámara Carlos Cuenca, de Cambio Radical, un político independiente de la pasada administración.

El proceso de la Comisión tiene más de 500 páginas y hay un antecedente: la sanción por 5.300 millones de pesos del Consejo Nacional Electoral a los directivos de la campaña, que confirma que hubo violación de topes.

El Diálogo Social que se estableció con los exjefes paramilitares en Valledupar, en plena campaña electoral, se planteaba como un cierre del Pacto de Ralito. Sin embargo, según Angie Rodríguez, la intención era enlodar a políticos de oposición y afectar la aspiración de Abelardo De La Espriella. Foto: MinInterior.

Cuenca también tiene en su despacho otra explosiva investigación contra Petro: la del Pacto de Valledupar, la polémica reunión adelantada el 25 de octubre de 2025 donde, según la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, por orden de Petro les pidió a los exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que declararan contra el entonces candidato Abelardo De La Espriella —quien iba en alza en las encuestas—, el expresidente Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras.

SEMANA habló con Rodríguez y varios excomandantes de las AUC, quienes ratificaron el pedido por parte del Gobierno, mientras que Petro lo negó.

Daniel Briceño y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

Otro de los poderosos de la Comisión es Daniel Briceño, representante del Centro Democrático. SEMANA confirmó que el joven abogado tiene uno de los procesos más sencillos de decidir contra Petro: la investigación porque reveló en su cuenta oficial de X la historia clínica de Kevin Acosta, el niño que falleció en febrero de 2026 esperando un medicamento de la Nueva EPS para tratar su hemofilia.

El expresidente buscó una justificación para decir que el niño había fallecido tras un golpe en su bicicleta. La investigación —a juicio de varios juristas— es fácil de decidir porque Petro, en sus redes sociales, divulgó la prueba reina en su contra: en Colombia, una historia clínica se considera un documento privado, obligatorio y sometido a reserva.

Gustavo Petro, la denuncia y el menor Kevin Acosta. Foto: FOTO1: PRESIDENCIA/FOTO2: PANTALLAZO/FOTO3: AUTOR ANÓNIMO.

Cualquier decisión judicial que tomen los representantes investigadores tendrá que pasar, para su votación, a la Sala Plena de la Comisión de Investigación y Acusación.