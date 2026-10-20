El pacto de Valledupar | “Para él, todas las formas de lucha son admitidas, así sean ilegales”: le dicen a Petro

Tormenta política en el país, luego de las supuestas reuniones secretas que sostuvieron en su momento funcionarios del gobierno de Gustavo Petro con exjefes paramilitares.

Le responden en vivo a Petro tras resultar salpicado en el pacto de Valledupar: “Encajar las piezas”

De acuerdo con Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, en entrevista con SEMANA, el objetivo de dichas reuniones que habrían sido ordenadas por Petro, era llevar a cabo un montaje contra el hoy presidente Abelardo De La Espriella, el expresidente Álvaro Uribe y el fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

En medio de esa polémica, quien se pronunció al respecto fue el abogado Julián Quintana. El exdirector del CTI se fue de frente contra Petro quien, precisamente, dijo no haber ordenado esos supuestos encuentros con los exjefes paramilitares.

“No sorprende el pacto de Valledupar, donde habría participado @petrogustavo. Para él, todas las formas de lucha son admitidas, así sean ilegales. El M-19 asesinaba a sus opositores políticos. Petro, al dejar las armas, los aniquiló judicialmente con falsos positivos judiciales. Su heredero, @IvanCepedaCast, aprendió la estrategia a la perfección: su único mérito es haber perseguido por años a @AlvaroUribeVel. Ojalá la justicia esclarezca este grave hecho”, fue el mensaje de Quintana a través de X, esta mañana de martes, 20 de octubre.