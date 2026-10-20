Nueva marca de carros llega a Colombia: así es la SUV híbrida con 1.115 km de autonomía y una cocina

Con los grandes números que ha tenido el sector automotor colombiano en el 2026, una nueva marca de carros llega para seguir enriqueciendo el mercado nacional.

Tipos de vehículos híbridos: cuáles existen y cómo se diferencian

Se trata de nada más ni nada menos que la compañía de vehículos china ROX Moto, la cual comienza su paso por el país a través de su modelo ROX01, una SUV híbrida de gran tamaño que cuenta con versiones para trasladar seis y siete pasajeros, priorizando un espacio de confort.

Este vehículo resulta por tener un aspecto robusto y elegante de maneras angulosas, además de llevar la firma de la casa de diseño Pininfarina, encargada de varias líneas de autos emblemáticos de Ferrari.

La SUV cuenta con una parrilla tridimensional, un techo panorámico, unas llantas de 21 pulgadas y una rueda de repuesto que se encuentra integrada en la parte trasera del carro y que es protegida por una cubierta de diseño minimalista.

La nueva SUV híbrida ROX01 incorpora una cocina integrada, mesa abatible y tomas de corriente, características pensadas para actividades al aire libre. Foto: ROX Motors - API

Al ser una carrocería de 5,05 metros de largo, 1,98 metros de ancho y 1,86 metros de alto, el ROX01 ofrece una cocina integrada, en la que cuenta con un dispensador de agua, mesa abatible y pegable, además de tomas de 110 voltios, acompañadas de modos Camping y Mascota.

El vehículo cuenta con un tablero digital de 12,3 pulgadas, una pantalla central de 15,7 pulgadas y otra posterior de 15,6 pulgadas, ofreciendo conexiones a dispositivos móviles por Apple CarPlay y CarbitLink. No obstante, el carro no permite la conectividad a través de Android Auto.

Aspectos en motor y autonomía

El ROX01 se mueve a través de dos motores eléctricos, uno por eje, el cual entrega 470 hp y 40 Nm de torque, permitiendo una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos y alcanzando una velocidad máxima limitada de 190 km/h.

El ROX01 integra dos motores eléctricos, uno en cada eje, que entregan una potencia conjunta de 470 hp y permiten acelerar de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos. Foto: ROX Motors - API

La SUV híbrida posee diferentes modos de manejo, entre ellos Confort, Estándar, Deportivo y Sport+, así como ajustes para tipos de terreno como nieve, barro, roca, arena y vadeo.

En cuanto a su energía, esta se almacena en una batería de litio ternaria suministrada por CATL, ofreciendo una capacidad de 56 kWh. El vehículo ofrece una autonomía eléctrica de hasta 235 kilómetros y una autonomía combinada de hasta 1.115 kilómetros a través del ciclo WLTC.

Este vehículo ya se encuentra disponible en el mercado colombiano, en donde los precios varían acorde al número de asientos que escoja el usuario.

La cifra para el ROX01 en sus dos versiones está de la siguiente manera: