Tipos de vehículos híbridos: cuáles existen y cómo se diferencian

Los vehículos híbridos han sido una de las opciones más optadas por los conductores de Colombia, logrando grandes números que demuestran el cambio que se vive en el sector automotor.

No solo ahorra dinero: estos incentivos tributarios benefician a dueños de vehículos eléctricos e híbridos

De acuerdo a los últimos reportes por parte de la ANDI y Fenalco, con corte hasta el mes de septiembre, en el país se han matriculado 74.471 unidades híbridas nuevas, superando en 9 meses las cifras registradas en el 2025. Su mayor registro mensual se presentó en el último mes, llegando a matricular 11.261 vehículos.

Dentro del sector, los carros híbridos han ido creciendo notablemente, principalmente por las diversas tecnologías renovables que ofrecen en comparación con las tradicionales. Eso sí, cuentan con varios tipos, cada una de ellas compartiendo distintos aspectos que los diferencian.

¿Cuántos tipos de vehículos híbridos hay?

En el mercado colombiano existen tres tipos de vehículos híbridos, que se diferencian por su grado de electrificación.

El mercado colombiano cuenta con tres tipos de vehículos híbridos: microhíbridos (MHEV), híbridos convencionales (HEV) e híbridos enchufables (PHEV), cada uno con características particulares. Foto: Getty Images

Vehículos híbridos ligeros o microhíbridos (MHEV)

Estos carros híbridos son la forma más sencilla de electrificación, en la que incorporan un pequeño sistema eléctrico, normalmente de 12 o 48 voltios, que se encarga de ayudar al motor de combustión en momentos puntuales, como lo es el arranque, las aceleraciones suaves o la recuperación de energía en frenada.

El motor eléctrico no se encarga de mover por sí solo el vehículo híbrido, sino que más bien se empeña en asistir. Es por ello que, cuando es puesto a prueba, se parecen más a un coche de combustión moderno.

Vehículos híbridos convencionales (HEV)

Los HEV son carros híbridos convencionales o no enchufables en los que el sistema eléctrico cuenta con un mayor protagonismo en comparación con el MHEV. Aquí, el vehículo puede circular en determinadas fases usando solamente el motor eléctrico, como por ejemplo en maniobras o tráfico urbano.

La batería de estos carros se recarga con la energía recuperada en frenadas y desaceleraciones, así como el apoyo del motor térmico cuando el sistema lo requiere.

Vehículos híbridos enchufables (PHEV)

Los carros PHEV añaden una batería mucho más grande y la posibilidad de cargarla conectando el vehículo a la red eléctrica. Les permite recorrer más kilómetros en modo eléctrico que un HEV.

De esta forma, pueden funcionar muchas veces como un eléctrico en trayectos cortos y como un híbrido en viajes largos.

¿Qué incentivos tienen los vehículos híbridos en Colombia?

De acuerdo a lo establecido por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), los beneficios tributarios que pueden recibir los vehículos híbridos en Colombia son los siguientes:

Los incentivos tributarios para tecnologías de movilidad híbrida tienen condiciones específicas. Foto: Getty Images

Exclusión de IVA en la compra de equipos, elementos, maquinaria o la adquisición de servicios necesarios para el proyecto.

Deducción de renta del 50 % de la inversión realizada en el proyecto hasta por 15 años.

Exención arancelaria en la importación de maquinaria y otros insumos necesarios para el proyecto.

Depreciación acelerada del activo aplicable a equipos, maquinaria y obras civiles necesarias para el proyecto.

Solamente se pueden beneficiar aquellos vehículos que son 100 % eléctricos e híbridos PHEV (vehículo híbrido eléctrico enchufable) y HEV (vehículo eléctrico híbrido). Los vehículos híbridos que cuentan con tecnología MHEV (vehículo eléctrico híbrido ligero) no pueden acceder a los incentivos tributarios.