Pico y placa en Cali: así regirá la nueva medida del 19 al 25 de octubre

La Alcaldía de Santiago de Cali ha compartido la nueva medida del pico y placa que estará vigente en la ciudad durante la semana del 13 al 18 de octubre de 2026.

Pico y placa en Bogotá esta semana: 19 de octubre al 25 de octubre

Por medio de esta restricción vehicular, el Distrito busca brindar una mejor movilización para los cientos de vehículos que circulan por la capital del Valle del Cauca y evitar casos de congestionamiento.

El Distrito aclara que el pico y placa solamente es aplicado a carros particulares. Los vehículos exentos de la medida son los siguientes:

Vehículos de emergencia y socorro (ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.).

Servicio oficial, diplomáticos y consulares.

Vehículos que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida (con acreditación).

Vehículos híbridos y eléctricos.

Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco ( 5 ) toneladas, según su licencia de tránsito.

Quienes paguen la tasa por congestión o contaminación.

Motocicletas.

Esta regulación comienza de lunes a viernes a partir de las 6:00 a. m. y finaliza a las 7:00 p. m.

Las autoridades de tránsito indican a los ciudadanos consultar los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad de Cali para conocer cualquier novedad que ocurra durante la jornada, verificar la restricción por medio de apps autorizadas y hacer uso de servicios de transporte público como el MIO u otros medios alternativos para llegar a sus destinos.

Además de aliviar la congestión, el pico y placa busca reducir los niveles de contaminación atmosférica generados por el transporte particular.. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Dentro de lo establecido en el Código Nacional de Tránsito, cualquier persona que no respeta las normas deberá pagar multas que alcanzan hasta los 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLDV), lo que representa una sanción económica alrededor de los $633.200 pesos en 2026.

Así regirá el pico y placa en Cali durante la semana del 19 al 25 de octubre

La Secretaría Distrital de Movilidad de Cali ha compartido cómo será el pico y placa en la ciudad durante el segundo semestre del año 2026. Para la semana del 19 al 25 de octubre, la medida será de la siguiente manera:

Este es el pico y placa en Cali para el segundo semestre del 2026. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Lunes 19 de octubre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0.

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en Martes 20 de octubre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Miércoles 21 de octubre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 3 y 4 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Jueves 22 de octubre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 5 y 6 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Viernes 23 de octubre: no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 7 y 8 .

no podrán circular los vehículos con placas terminadas en . Sábado 24 de octubre: no aplica la medida de pico y placa para vehículos particulares.

no aplica la medida de para vehículos particulares. Domingo 25 de octubre: no aplica la medida de pico y placa para vehículos particulares.

Si un ciudadano quiere circular en la ciudad a pesar de tener el pico y placa, puede evitarlo por medio del pago de la tasa de congestión.

Para poder utilizar esta alternativa, la Secretaría de Movilidad ha informado en sus medios que se debe llevar a cabo un trámite el día anterior hasta las 5:00 p. m.

Con corte al año 2026, los valores de la tasa de congestión quedaron actualizados de la siguiente manera: