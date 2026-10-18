Es posible asegurar una bicicleta de alta gama en Colombia; ¿cuánto cuesta y qué cubre?

El incremento en el uso de bicicletas de alta gama en las principales ciudades de Colombia desató un aumento en los casos de hurto, por lo que las aseguradoras del país estructuraron pólizas todo riesgo diseñadas específicamente para estos vehículos.

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Las pólizas están diseñadas para, entre otras situaciones, proteger a los ciclistas en casos de hurto calificado. Aunque la incidencia de este delito registra una tendencia a la baja, las cifras oficiales evidencian que sigue siendo un riesgo latente para la ciudadanía.

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En Bogotá, la Alcaldía confirmó que entre enero y mayo de 2026 se registraron 2.744 hechos de esta naturaleza. Mientras tanto, en Medellín reportaron 170 casos en 2025.

¿Cuánto cuesta asegurar una bicicleta de alta gama?

El costo de la prima anual de un seguro para bicicleta se calcula principalmente como un porcentaje del valor comercial asegurado del vehículo, definido por factura de compra o avalúo técnico.

Tarifa promedio: La prima anual suele ubicarse entre el 3% y el 6% del valor comercial de la bicicleta (más IVA).

La prima anual suele ubicarse entre el 3% y el 6% del valor comercial de la bicicleta (más IVA). Deducible: En caso de siniestro por hurto o pérdida total, la mayoría de las compañías aplican un deducible que oscila entre el 10% y el 30% del valor asegurado.

Ciclistas aficionados en la salida de Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

De acuerdo con las especificaciones oficiales de entidades como el Seguro para Bicicletas y Patinetas de SURA y el Seguro de Protección de Bicicletas de Seguros Bolívar, un plan de cobertura completa abarca cuatro ejes fundamentales:

Pérdida total por hurto (hurto calificado) Pérdida total por daños o accidentes Responsabilidad civil extracontractual (daños a terceros) Asistencias en ruta y gastos médicos

Ninguna aseguradora cubre el “hurto simple” por descuido, abandono en vía pública sin candado homologado o pérdida fortuita.

En contraste, sí cubre caídas severas en bajadas o eventos de la naturaleza. También los perjuicios materiales o lesiones personales que el ciclista cause a peatones, vehículos u otros ciclistas

En algunas pólizas se tiene cubierta la asignación de abogado o reembolso de honorarios si el asegurado afronta una demanda derivada de un accidente.

¿Qué se necesita para asegurar una bicicleta?

Para asegurar una bicicleta de alta gama en Colombia, las aseguradoras exigen cumplir los siguientes parámetros de suscripción:

Soporte de propiedad: Factura legal de compra a nombre del tomador o avalúo comercial emitido por un distribuidor/taller autorizado legalmente constituido.

Factura legal de compra a nombre del tomador o avalúo comercial emitido por un distribuidor/taller autorizado legalmente constituido. Inspección técnica y fotográfica: Registro fotográfico detallado del número de serie estampado en la caja del centro del marco (lado izquierdo y derecho), tensor, grupo y ruedas. Para valores superiores a $7.000.000, se requiere inspección virtual o presencial.