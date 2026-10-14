No es solo Patios: los 5 puertos de montaña cerca de Bogotá que todo ciclista de ruta debe coronar

Aunque el Alto de Patios ostenta el título del puerto urbano más concurrido de Colombia, la geografía de la sabana de Bogotá y las estribaciones de la Cordillera Oriental ofrecen un abanico de ascensos de alta exigencia técnica.

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Para entrenadores de alto rendimiento y analistas de altimetría, limitar la preparación al muro de Patios priva al ciclista de desarrollar resistencia aeróbica en puertos de categoría especial (HC) y primera categoría, determinantes para afrontar etapas de gran fondo.

Los Gestores del Orden son un equipo encargado de garantizar la seguridad de los ciclistas en Bogotá. Foto: SDM

“Bogotá es un santuario del ciclismo de ruta mundial porque permite pasar de los 1.000 sobre el nivel del mar en el pie de monte hasta superar los 3.300 en menos de 40 kilómetros de recorrido”, dijo Carlos Eduardo Ramírez, director de la plataforma de medición Altimetrías Colombia.

Los 5 puertos imperdibles de la Sabana

1. Alto del Vino (Vertiente Occidental - La Vega) — Fuera de Categoría (HC)

Es el coloso indiscutible de la región. Iniciar el ascenso desde el municipio de La Vega implica pasar del clima cálido a la neblina paramuna en un esfuerzo continuo de más de hora y media.

Distancia: 30,5 km

30,5 km Desnivel positivo: 1.610 metros

1.610 metros Pendiente media: 5,3 %

5,3 % Pendiente máxima: 11 %

11 % Altitud en la cima: 2.840 m.s.n.m.

2. Alto de La Cuchilla (Gachancipá / Guatavita) — 1 Categoría

Reconocido por ser el terreno de entrenamiento habitual de ciclistas WorldTour como Egan Bernal y Nairo Quintana. Su tramo final discurre en medio de vegetación de páramo con vientos cruzados de alta intensidad.

Distancia: 9,8 km

9,8 km Desnivel positivo: 785 metros

785 metros Pendiente media: 8,0 %

8,0 % Pendiente máxima: 13 %

13 % Altitud en la cima: 3.365 m.s.n.m.

3. El Verjón (Vía Choachí / Av. Circunvalar) — 1.ª Categoría

Ubicado a escasos minutos del centro histórico de Bogotá, este puerto conecta la Avenida Circunvalar con el Páramo de Cruz Verde. Presenta un trazado alpino con curvas de herradura y asfalto en buen estado.

Distancia: 11,0 km

11,0 km Desnivel positivo: 640 metros

640 metros Pendiente media: 5,8%

5,8% Pendiente máxima: 10%

10% Altitud en la cima: 3.290 m s. n. m.

4. Alto de Canicas (Tabio/Subachoque) — 2.ª Categoría

Un puerto corto pero explosivo que une los municipios de Tabio y Subachoque. Es ideal para entrenar cambios de ritmo y aceleraciones en pendiente.

Distancia: 6,5 km

6,5 km Desnivel positivo: 350 metros

350 metros Pendiente media: 5,4 %

5,4 % Pendiente máxima: 11 %.

11 %. Altitud en la cima: 2.910 m s. n. m.

5. Alto del Chuscal (Subachoque / Vía La Vega) — 1.ª Categoría

Partiendo desde el parque principal de Subachoque, este puerto cruza parcelaciones agrícolas y bosques de pino antes de culminar en el empalme con la autopista Bogotá-La Vega.

Distancia: 12,3 km

12,3 km Desnivel positivo: 520 metros

520 metros Pendiente media: 4,2 %

4,2 % Pendiente máxima: 9\%$.

9\%$. Altitud en la cima: 2.950 m s. n. m.