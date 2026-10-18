Orlando Berrío reveló qué dijo Cristiano Ronaldo sobre Atlético Nacional: todo pasó en el Mundial de Clubes

Atlético Nacional es hoy por hoy uno de los mejores equipos colombianos, algo que suele reafirmar año tras año. Incluso, para muchos no hay ningún club del país que esté por encima del conjunto paisa.

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En una de sus épocas más gloriosas, en el 2016, los verdolagas ganaron la Copa Libertadores y obtuvieron su tiquete para el Mundial de Clubes de ese año.

En esa oportunidad, los antioqueños no tuvieron su mejor versión y perdieron la posibilidad de disputar el título contra Real Madrid. Uno de los grandes protagonistas de ese momento fue Orlando Berrío.

Tras muchos años de aquella época, el tema volvió a dar de qué hablar después de que el exdelantero revelara lo que les dijo Cristiano Ronaldo durante el mencionado campeonato.

Todo se dio durante la ceremonia de premiación que se llevó a cabo en Japón, país en el que se jugó el torneo que fue ganado por el Real Madrid, que para aquel entonces era el mejor equipo del mundo.

Según contó Berrío en el podcast La Jotadera, las principales figuras del conjunto español se acercaron hasta donde los jugadores de Atlético Nacional para felicitarlos y expresarles su admiración por el gesto que tuvieron con Chapecoense.

El primero en ir hasta donde ellos fue el brasileño Casemiro: “Se me acercó Casemiro, y me dice: ‘Felicitaciones por el tercer lugar, lo que hicieron y lo bien que juegan’. Y mencionó lo de Chapecoense, el gesto y todo”.

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Posteriormente, el portugués también fue hacia la delegación sudamericana y, según el exdelantero, lamentó no haber jugado contra ellos en la final. “Cuando llega Cristiano a donde nosotros y dijo: Felicitaciones, una lástima no haber jugado contra ustedes’”, comentó.

De acuerdo con Berrío, el múltiple ganador del Balón de Oro agregó: “Pensábamos que la final iba a ser con ustedes, hubiese sido más emocionante”.

Al escuchar las palabras del hoy jugador del Al-Nassr, el exdelantero confesó que esto le aumentó la sensación de frustración que tenía en esa oportunidad por no haber llegado a la final. “Cuando él dijo eso... se me arrugó”, expresó en el podcast.

“Me dio como esa impotencia. Y Cristiano se quedó hablando, la gente se acercaba para pedirle fotos y él seguía ahí hablando. Yo pensaba: ‘¿Será que le pido una foto o será que daño el momento aquí?’“, relató.

Finalmente, decidió no pedirle la foto al astro portugués y quedarse con ese momento para siempre en su cabeza. Después, según dijo, le contó a su esposa y esta lo cuestionó por no haberle pedido la foto a Ronaldo.

“Sentí que el momento fue tan enriquecedor, que si yo le hubiese pedido la foto la hubiera embarrado”, complementó.