El regalo que le dieron a James Rodríguez después de Nacional vs. Tolima: “Ahí está su papá”

A pesar de vestir los colores de Atlético Nacional, la carrera de James Rodríguez sigue ligada al Deportes Tolima. Su padre fue jugador del cuadro vinotinto y le inculcó el cariño por esa región, en la que vivió sus primeros pasos como futbolista en formación antes de ser profesional.

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De hecho, James se declaró hincha del Tolima en algún punto de su carrera y ha recibido el cariño de la hinchada pijao sin importar la distancia.

Este jueves, luego del empate de Atlético Nacional en Itagüí, el histórico 10 de la Selección Colombia recibió como regalo un libro que cuenta la historia del Deportes Tolima. “Ahí está su papá y ojalá en algún momento usted esté”, le dijo el hincha, identificado como Iván Lozano.

James Rodríguez respondió con una sonrisa que evoca los recuerdos de su paso por Ibagué cuando era niño. “Gracias”, contestó el volante cucuteño.

Antes de subirse al bus de Atlético Nacional, que lo llevaría de regreso a Medellín, James les firmó un par de camisetas y volvió a agradecer por el nostálgico regalo que le entregaron en el estadio Ditaires, donde el conjunto verdolaga hizo las veces de local.

Otro empate de Atlético Nacional ante Tolima

La felicidad de enfrentarse al Deportes Tolima no fue completa para James Rodríguez, pues Nacional volvió a dejar dudas en su funcionamiento y desperdició la oportunidad de treparse al primer puesto de la tabla en la Liga BetPlay.

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James disputó los 90 minutos del compromiso y lo hizo en la posición de falso 9, teniendo en cuenta que Alfredo Morelos y ‘Chicho’ Arango están lesionados. En esa zona del campo alternó con Ian Carlo Poveda, quien tuvo las opciones más claras del equipo verdolaga.

El volante cucuteño estrelló una pelota en el palo durante el primer tiempo y, en términos generales, tuvo un partido sobresaliente. A nivel físico todavía le falta para darle más dinamismo al mediocampo de Nacional, pero poco a poco se le ve con mejores sensaciones dentro del campo.

James Rodríguez durante el partido de Atlético Nacional contra Tolima. Foto: Colprensa

Lucas González le ha dado la confianza para sentirse importante entre clubes, algo que hace rato solo le sucedía cuando era convocado a la Selección Colombia. La idea es seguir consolidando a James como un eje ofensivo por el que debe pasar el balón antes de llegar a los delanteros.

El ahora número 23 también es un arma contundente en la pelota parada. James se adueñó de los cobros de tiro de esquina y los tiros libres, aunque ante Deportes Tolima no pudo completar asistencias para su cuenta personal.

El siguiente partido de James Rodríguez con Nacional será de exigencia máxima. La próxima semana enfrentará a Independiente Medellín por los cuartos de final de la Copa BetPlay, un partido en el que tendrá todas las miradas encima de su desempeño.