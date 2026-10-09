James Rodríguez fue titular y jugó los 90 minutos con Atlético Nacional ante Deportes Tolima. El partido se desarrolló el pasado 8 de octubre, en Itagüí, y acabó 0-0.

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Carlos Antonio Vélez analizó el desempeño de James Rodríguez en el campo y también el de Edwin Cardona. En general, el reconocido periodista deportivo, con data en mano, explicó el desarrollo del compromiso.

James Rodríguez jugando contra el Deportes Tolima. Foto: David Jara García

Carlos Antonio Vélez: “Fue mucho más James que Cardona”

En un pequeño fragmento de su programa Palabras mayores de Win Sports, Carlos Antonio dijo: “Fue mucho más James que Cardona. Cardona difícilmente la tocó. Corre más James que Cardona, con eso ya les digo todo. 68 toques de pelota tuvo James, 40 en campo rival, con una muy buena precisión”.

“Cardona tuvo muy poquito y fue sustituido, mientras James terminó el partido. Eso es, simplemente, populismo barato que va en contra de los resultados del equipo”, expresó sobre el nivel general de Nacional.

Y es que a Lucas González aún le llueven críticas por las formas defensivas de Atlético Nacional. Hinchas del Verde y la prensa cercana al club han opinado al respecto.

“Defienden con 9, por eso Tolima salía tan cómodo, libre, sin ningún tipo de oposición. Revisen el partido, ¿o será que yo vi otro juego? Tolima fue mucho más en el primer tiempo y no puedes poner un equipo tan liviano ante un equipo físico”, explicó Carlos Antonio.

En la misma línea, añadió: “¿Acaso Lucas González no conoce al Tolima, no lo dirigió hace poco?, ¿acaso no sabe que es un equipo físico? ¿Para qué le va a poner un equipo liviano ante un equipo físico?”.

Analizando las acciones y los desempeños, Vélez dijo que no fue un partido bien jugado. Los porteros acabaron siendo las figuras, por lo que no existió filtro defensivo.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

Tras empatar con Deportes Tolima, Atlético Nacional se prepara para encarar el clásico contra Deportivo Independiente Medellín el próximo 14 de octubre y por los cuartos de final de la Copa BetPlay.