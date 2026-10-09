Millonarios empató con Fortaleza (1-1) y Atlético Nacional también sumó un punto contra Deportes Tolima (0-0). Los juegos tuvieron desarrollo el pasado jueves, 8 de octubre, por la Liga BetPlay.
Ambos resultados tienen implicación en la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay. No obstante, tanto Atlético Nacional como Millonarios presentan panoramas distintos en el acumulado para torneos Conmebol.
Tabla de reclasificación en la Liga BetPlay
De manera momentánea, Atlético Nacional es líder de la reclasificación con 78 puntos en 36 partidos.
Perseguidor de Nacional, en el segundo puesto, está América de Cali con 61 unidades. Eso quiere decir que, de momento, el Verdolaga y la Mecha clasificarían a la Copa Libertadores en 2027.
Reclasificación tras los partidos del jueves. https://t.co/rlAidkTXNm— José Orlando Ascencio (@josasc) October 9, 2026
Tercero aparece Independiente Santa Fe (57 puntos); cuarto, Deportes Tolima (57 puntos); quinto, Junior de Barranquilla (53 puntos); y sexto, Deportivo Cali (51 puntos).
Junior de Barranquilla no pelea por nada en reclasificación, pues al haberse coronado como campeón del primer semestre, ya tiene su cupo asegurado a Libertadores.
Eso quiere decir que Santa Fe, Deportes Tolima y Deportivo Cali estarían clasificándose a Sudamericana por reclasificación.
Millonarios, Once Caldas, Bucaramanga y Medellín están fuera de zona de clasificación momentáneamente.
Plazas de Colombia para la Copa Libertadores 2027
Por normativa de la Conmebol, a Colombia le corresponden cuatro plazas para la Copa Libertadores 2027, distribuidas de la siguiente forma:
- Campeón del primer semestre de 2026: Junior de Barranquilla.
- Campeón del segundo semestre de 2026: por definir.
- Líder de la reclasificación sin título de liga: Atlético Nacional (parcialmente).
- Segundo de la reclasificación sin título de liga: América de Cali (parcialmente).
Plazas de Colombia para la Copa Sudamericana 2027
Al igual que para Libertadores, Colombia tiene cuatro plazas fijas en la Copa Sudamericana 2027. Se distribuyen así:
- Campeón de la Copa BetPlay 2026: por definir.
- Mejor de la reclasificación sin cupo a la Libertadores: Independiente Santa Fe (parcialmente).
- Segundo mejor de la reclasificación sin cupo a la Libertadores: Deportes Tolima (parcialmente).
- Tercero mejor de la reclasificación sin cupo a la Libertadores: Junior de Barranquilla (parcialmente).