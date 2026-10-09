Millonarios empató con Fortaleza (1-1) y Atlético Nacional también sumó un punto contra Deportes Tolima (0-0). Los juegos tuvieron desarrollo el pasado jueves, 8 de octubre, por la Liga BetPlay.

Imagen del empate entre Atlético Nacional y Deportes Tolima. Foto: Colprensa - David Jaramillo.

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La tabla de la Liga Betplay tras la sorpresa del Tolima a Nacional y el desastre de Millonarios en Bogotá

Ambos resultados tienen implicación en la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay. No obstante, tanto Atlético Nacional como Millonarios presentan panoramas distintos en el acumulado para torneos Conmebol.

Tabla de reclasificación en la Liga BetPlay

De manera momentánea, Atlético Nacional es líder de la reclasificación con 78 puntos en 36 partidos.

Perseguidor de Nacional, en el segundo puesto, está América de Cali con 61 unidades. Eso quiere decir que, de momento, el Verdolaga y la Mecha clasificarían a la Copa Libertadores en 2027.

Reclasificación tras los partidos del jueves. https://t.co/rlAidkTXNm — José Orlando Ascencio (@josasc) October 9, 2026

Tercero aparece Independiente Santa Fe (57 puntos); cuarto, Deportes Tolima (57 puntos); quinto, Junior de Barranquilla (53 puntos); y sexto, Deportivo Cali (51 puntos).

Junior de Barranquilla no pelea por nada en reclasificación, pues al haberse coronado como campeón del primer semestre, ya tiene su cupo asegurado a Libertadores.

Eso quiere decir que Santa Fe, Deportes Tolima y Deportivo Cali estarían clasificándose a Sudamericana por reclasificación.

Millonarios, Once Caldas, Bucaramanga y Medellín están fuera de zona de clasificación momentáneamente.

Plazas de Colombia para la Copa Libertadores 2027

Por normativa de la Conmebol, a Colombia le corresponden cuatro plazas para la Copa Libertadores 2027, distribuidas de la siguiente forma:

Campeón del primer semestre de 2026: Junior de Barranquilla.

Campeón del segundo semestre de 2026: por definir.

Líder de la reclasificación sin título de liga: Atlético Nacional (parcialmente).

Segundo de la reclasificación sin título de liga: América de Cali (parcialmente).

Plazas de Colombia para la Copa Sudamericana 2027

Al igual que para Libertadores, Colombia tiene cuatro plazas fijas en la Copa Sudamericana 2027. Se distribuyen así: