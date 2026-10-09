El pasado jueves, 9 de octubre, Fortaleza le empató a Millonarios (1-1) en el agónico minuto 90+3′ de partido. Así, los dos equipos capitalinos repartieron puntos en el estadio Metropolitano de Techo.

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Sin embargo, más allá de lo deportivo, hay una polémica que sacude la Liga BetPlay. Cuando Millonarios había anotado gracias a Rodrigo Ureña (88′), el árbitro del partido, Bismarks Santiago, expulsó al jugador embajador, Francisco Chaverra, en medio de la celebración.

La roja a Chaverra fue porque, a priori, habría agredido a su rival, Yesid Díaz. La acción no se percató a simple vista, y la polémica se extendió hasta la rueda de prensa, donde el técnico de Millonarios, Alberto Gamero, dejó una pública crítica al arbitraje.

De hecho, el estratega samario no solo cuestionó la roja a Chaverra, sino que fue más atrás. Revivió el último partido contra Barranquilla F.C., donde dicho equipo de segunda división eliminó a Millonarios en Copa BetPlay, en medio de polémicas arbitrales y sin VAR designado.

🟥 La roja que nadie vio: tras la celebración del gol de Millonarios, Chaverra pasó por el lado de un jugador de Fortaleza y le jaló el cabello (o le dio un aruñetazo). Bismarks Santiago estaba de frente y lo echó con roja directa. Serán 2 fechas de castigo por conducta violenta. https://t.co/JFvaMy0O6w — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) October 9, 2026

Gamero: “Increíble que al equipo más grande de Colombia no le pongan VAR”

Sobre la acción de Chaverra, Gamero dijo: “La verdad, hoy con lo que vi preocupé. He visto la acción de Chaverra, lo llamé a preguntarle si eso que estaba viendo fue lo que pasó. Es más, ellos eran compañeros aquí en Equidad. Él (Chaverra) lo tocó, no le pegó. Y a mí lo raro que se me hace es el Var, no lo llama hoy”.

Justo en ese momento recordó la eliminación ante Barranquilla. Dijo que no habló en su momento porque Millonarios había quedado eliminador, es decir, evitó las excusas. Sin embargo, y frente a las polémicas en dicho partido de Copa, dejó su sorpresa.

“Es increíble que Millonarios, el equipo más grande del fútbol colombiano, no le pongan un VAR para un partido de eso (Copa contra Barranquilla). Increíble”, afirmó Gamero.

Al lado de Gamero, en la conferencia de prensa, estaba el jugador Rodrigo Ureña. Ambos hablaron del rendimiento del equipo, y no limitaron la rueda de prensa a las quejas arbitrales, pero sus voces de denuncia desataron el debate entre la prensa y los aficionados.

“Ahora que veníamos hablando con Rodrigo, él me venía preguntando eso, ‘profe, ¿hablamos de eso o no hablamos de eso?’, Y yo, ‘¿por qué? Y me dijo: ‘Porque los árbitros siguen pitando y nosotros seguimos expulsados’“, reveló Gamero.

Y sentenció: “Seguramente esto lo van a revisar, pero yo no vi de dónde podían sacarle una tarjeta Chaverra. Y no entiendo, repito nuevamente, el por qué el VAR no revisó esa, porque fue roja directa y cuando es roja directa el VAR puede revisar”.