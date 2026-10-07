Cristiano Ronaldo reaccionó al retiro de Messi de Argentina: mensaje sorprende al mundo

Este miércoles, 7 de octubre de 2026, Lionel Messi hizo un post en su cuenta de Instagram con 19 fotos y un emotivo texto sobre su partido de despedida de la selección de Argentina.

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Las reacciones no se hicieron esperar y uno de los que le comentó fue Cristiano Ronaldo. Así, el astro portugués causó sorpresa mundial, reiterando que la rivalidad quedó en la cancha y la admiración entre dos grandes del fútbol es evidente.

Cristiano Ronaldo a Messi: “Todo mi respeto por lo que has logrado”

“Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, fueron las palabras que le dejó Cristiano Ronaldo a Messi y que llegaron a los cientos de miles de likes en cuestión de minutos.

https://t.co/RrecOveHox — Gastón Edul (@gastonedul) October 7, 2026

Ya se volvió común que Messi y Cristiano intercambien elogios públicamente. La cantidad de enfrentamientos que tuvieron, los títulos que ganaron y los goles que marcaron los dejan a ambos como leyendas vivientes del deporte balompié.

Aún más revuelo causaron las palabras de Cristiano Ronaldo, sabiendo que el portugués no vive el mejor momento en su selección. Producto de la mala relación con el técnico de los lusos, Jorge Jesus, CR7 dio un paso al costado del equipo nacional, en una decisión que podría volverse definitiva.

El retiro de Messi de la selección argentina marca un antes y un después en el fútbol mundial. Empieza la cuenta regresiva para que la Pulga se despida definitivamente del deporte donde se consagró como uno de los mejores de la historia o, para muchos, el mejor.

Más leyendas del fútbol que reaccionaron al retiro de Messi de Argentina

Por redes, canales, entrevistas y más, varias leyendas del mundo del fútbol reaccionaron al adiós de Messi de la selección de Argentina.

Ronaldinho: “Tu nombre está en la historia de tu país, de todo el mundo”

“Te entiendo perfectamente y sé que todo lo relacionado con la familia nos hace replantearnos las cosas... Disfruta de la vida, hermano. Te deseo lo mejor, hoy y siempre”.

Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día hermano! Nos hiciste sonreír y disfrutar tanto del fútbol!!! Tu nombre está en la historia de tu país, de todo el mundo... Solo nosotros sabemos la alegría que sentimos al cumplir nuestro sueño de infancia, representar a toda nuestra nación y ser campeones del mundo!!!! Lo diste todo por tu selección y por tu país... Te entiendo perfectamente y sé que todo lo relacionado con la familia nos hace replantearnos las cosas... Disfruta de la vida, hermano. Te deseo lo mejor, hoy y siempre — Ronaldinho (@10Ronaldinho) October 6, 2026

Neymar: “No es solo Argentina que te lo agradece”

“Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y aún más hacer historia a tu lado”.

De Paul: “Todo aquel que es argentino tiene un lazo especial con Messi”

Además, los jugadores que integraron la selección argentina con Messi, en los últimos años, lo acompañaron en su adiós de la Albiceleste.