Messi mueve fibras tras recordar a su padre en su despedida: llanto en el Monumental

Lionel Messi no pudo evitar hablar de su padre, Jorge Messi, este martes, 6 de octubre, en su despedida de la Selección Argentina. Lio, conmovido, afirmó que no podía dejar de lado el pensamiento por su viejo.

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Jorge Messi falleció el pasado 8 de agosto, a causa de una larga y prolongada enfermedad. Su muerte fue en Rosario, Argentina, y acabó siendo noticia internacional.

Días después del fallecimiento de Jorge, Lionel Messi anunció su retiro oficial de la Selección Argentina por medio de una carta. Este martes la decisión tuvo efecto, en un partido de despedida contra Benín, donde la albiceleste ganó 3-0.

“Es difícil decir algo hoy, hay muchas emociones, uno piensa muchas cosas. Obviamente en lo primero que pienso es en mi viejo”... dijo Lio Messi, mientras sus compañeros estallaron en aplausos y el estadio también.

A la par, a Messi se le vio conmovido. De hecho, una cámara captó a Lio en el bus que transportaba a Argentina al estadio, antes del juego amistoso, y el astro lloraba sin parar.

"EN LO PRIMERO QUE PIENSO ES EN MI VIEJO" Lionel Messi se emocionó al recordar a su padre, Jorge Messi, en sus palabras para los hinchas argentinos en el Monumental. https://t.co/eNpZsSrqY3 — DSPORTS (@DSports) October 7, 2026

Más del discurso de despedida de Messi

“Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta”, dijo Lionel Messi este martes en Buenos Aires, al poner fin a más de dos décadas de carrera con la selección de Argentina.

El ahora excapitán de 39 años se despidió frente a más de 80.000 personas que colmaron el Monumental, el estadio más grande de Sudamérica que dio un adiós muy emotivo al que muchos consideran el mejor futbolista de la historia.

“No me queda más que agradecer (...) no venir más va a ser un dolor muy grande”, dijo el campeón del mundo en Catar 2022 en un discurso al término del partido.

Messi se retira como goleador histórico (126 goles), máximo asistidor (70) y jugador con más juegos con la albiceleste, a la que guió en su etapa más laureada.

“Me hicieron cumplir el sueño de chiquito, me hicieron ser campeones del mundo, de América, Finalissima y todo lo que jugamos”, dijo el Diez en agradecimiento a sus compañeros.

"SOY UN AGRADECIDO A DIOS POR SER ARGENTINO Y DE HABER CUMPLIDO EL SUEÑO CON TODOS USTEDES" Así cerró Lionel Andrés Messi su discurso en el Monumental, luego de jugar su último partido con la Selección Argentina. https://t.co/FIgff730dt — DSPORTS (@DSports) October 7, 2026

“Los voy a extrañar y soy muy agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes”, cerró.

*Con información de AFP