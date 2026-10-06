Impactante reacción del Monumental cuando Messi nombró a los ingleses: todo tembló

Los argentinos despidieron a Lionel Messi con una apoteósica fiesta en el Monumental de Buenos Aires con fútbol, lágrimas, duras palabras, con fuegos artificiales, trapos y un himno especialmente emotivo en la capital de Argentina.

Este fue el último partido del capitán con la selección, que defendió durante más de dos décadas y salió campeón del mundo en Qatar 2022.

‘Trapo’ sobre las Islas Malvinas reapareció en la despedida de Messi: así se vio en pleno himno argentino

Gol de Lionel Messi en su despedida: magistral cobro para las lágrimas de Argentina

Al principio, La Pulga, de 39 años de edad, lloró durante la entonación de la canción de su país y en el autobús rumbo al amistoso ante Benín. Las 85.000 personas que colmaron el estadio Monumental respondieron con cantos, festejos y más lágrimas. Por si fuera poco, llegó el final del amistoso y las palabras del astro no se hicieron esperar.

La ovación era a cada momento para el zurdo: el “vení, vení, cantá conmigo, que de la mano de Leo Messi todos la vuelta vamos a dar”, se escuchaba a cada momento con el volante del Inter Miami en la cancha. En medio de sus palabras, Lionel se refirió a su último Mundial y aquel choque con Inglaterra en semifinales.

En ese momento, el Monumental tembló, pues la palabra “Inglaterra” o “ingleses” causa mucho resquemor en el pueblo argentino. En esas semifinales, Argentina fue superior y pasó a la final, pero tuvo el morbo por el tema de las Malvinas, donde se observaron los trapos referente a ese contexto social, político y bélico.

Lisandro Martinez, Cristian Romero y Giovani Lo Celso con una pancarta sobre las Islas Malvinas. Foto: Getty Images

“Las Malvinas son argentinas”, se leyó en uno de los trapos, que causó algunas sanciones a la Asociación del Fútbol Argentino y reducción de aforo por colocar esos temas ajenos al fútbol en una Copa del Mundo. Todas esas escenas llegaron a la mente de los hinchas cuando Lionel Messi habló de Inglaterra.

Messi habló en el Monumental

Cuando Lionel se refirió al último Mundial, fue contundente y dijo que el equipo estaba muy desgastado, en especial en esas semifinales ante Inglaterra, hubo un silencio y el estadio se levantó: “El que no salta es un inglés”, donde se unieron sus compañeros en el furor por las Malvinas y muchos sentimientos encontrados por el 86′, ‘la mano de dios’ y el Diego.

''El último Mundial estuvimos muy cerquita. No pasó nada raro como dicen por ahí. El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande...''. Leo Messi ✍️ https://t.co/FiIytH0PK1 — Siempre Con Argentina⭐⭐⭐ (@siempreconargok) October 7, 2026

Un momento llamativo en medio del despido de Messi ante su afición, que ahora seguirá su carrera en el Inter Miami, pero ya alejado de la Selección Argentina. Corre el reloj para su despedida oficial en clubes, seguramente con FC Barcelona de por medio.