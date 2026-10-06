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Impactante reacción del Monumental cuando Messi nombró a los ingleses: todo tembló

Lionel Messi recordó el cruce con Inglaterra en el Mundial 2026, que forzó algunas sanciones.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

6 de octubre de 2026 a las 9:22 p. m.
Lionel Messi ve a todos saltando en el estadio
Lionel Messi ve a todos saltando en el estadio Foto: X

Los argentinos despidieron a Lionel Messi con una apoteósica fiesta en el Monumental de Buenos Aires con fútbol, lágrimas, duras palabras, con fuegos artificiales, trapos y un himno especialmente emotivo en la capital de Argentina.

Este fue el último partido del capitán con la selección, que defendió durante más de dos décadas y salió campeón del mundo en Qatar 2022.

Otra vez el trapo de Malvinas, en el amistoso de Argentina contra Benín.
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Al principio, La Pulga, de 39 años de edad, lloró durante la entonación de la canción de su país y en el autobús rumbo al amistoso ante Benín. Las 85.000 personas que colmaron el estadio Monumental respondieron con cantos, festejos y más lágrimas. Por si fuera poco, llegó el final del amistoso y las palabras del astro no se hicieron esperar.

La ovación era a cada momento para el zurdo: el “vení, vení, cantá conmigo, que de la mano de Leo Messi todos la vuelta vamos a dar”, se escuchaba a cada momento con el volante del Inter Miami en la cancha. En medio de sus palabras, Lionel se refirió a su último Mundial y aquel choque con Inglaterra en semifinales.

En ese momento, el Monumental tembló, pues la palabra “Inglaterra” o “ingleses” causa mucho resquemor en el pueblo argentino. En esas semifinales, Argentina fue superior y pasó a la final, pero tuvo el morbo por el tema de las Malvinas, donde se observaron los trapos referente a ese contexto social, político y bélico.

ATLANTA, GEORGIA - JULY 15: Lisandro Martinez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso with a banner during the FIFA World Cup 2026 Semi Final match between England and Argentina at Atlanta Stadium on July 15, 2026 in Atlanta, Georgia. The banner refers to the British Overseas Territory of the Falkland Islands, located off the coast of Argentina. Argentina disputes British sovereignty over the islands and refers to them as Las Malvinas. (Photo by Sebastian Frej/Getty Images)
Lisandro Martinez, Cristian Romero y Giovani Lo Celso con una pancarta sobre las Islas Malvinas. Foto: Getty Images

“Las Malvinas son argentinas”, se leyó en uno de los trapos, que causó algunas sanciones a la Asociación del Fútbol Argentino y reducción de aforo por colocar esos temas ajenos al fútbol en una Copa del Mundo. Todas esas escenas llegaron a la mente de los hinchas cuando Lionel Messi habló de Inglaterra.

Messi habló en el Monumental

Cuando Lionel se refirió al último Mundial, fue contundente y dijo que el equipo estaba muy desgastado, en especial en esas semifinales ante Inglaterra, hubo un silencio y el estadio se levantó: “El que no salta es un inglés”, donde se unieron sus compañeros en el furor por las Malvinas y muchos sentimientos encontrados por el 86′, ‘la mano de dios’ y el Diego.

Un momento llamativo en medio del despido de Messi ante su afición, que ahora seguirá su carrera en el Inter Miami, pero ya alejado de la Selección Argentina. Corre el reloj para su despedida oficial en clubes, seguramente con FC Barcelona de por medio.