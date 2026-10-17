Tabla de posiciones tras las goleadas de Millonarios y Atlético Nacional: sacudón en los ocho

Millonarios y Atlético Nacional cumplieron con las expectativas en la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II. El conjunto embajador venció a Jaguares en su regreso al Estadio El Campín (4-1), mientras que el verde paisa hizo lo propio contra Boyacá Chicó en Tunja (1-4).

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Con los resultados de este sábado, Nacional escaló a la segunda posición de la tabla y amenaza el liderato de América de Cali. Cabe recordar que el cuadro verdolaga tiene un partido menos ante Santa Fe, duelo que será recuperado a finales de este mes.

Millonarios, por su parte, vuelve a la senda victoriosa después de tres empates consecutivos en la Liga BetPlay y se acomoda dentro del grupo de los ocho. Ahora le toca estar atento a los resultados del complemento de la fecha para conocer su nuevo panorama.

Boyacá Chicó 1-4 Atlético Nacional

La jornada sabatina comenzó muy temprano con la victoria de Nacional en el Estadio La Independencia de Tunja. Aunque Lucas González dejó descansar a varios de los titulares, entre ellos James Rodríguez, pasó por encima de Boyacá Chicó.

Los goles del equipo visitante fueron obra de Emmanuel Benítez, Edwin Cardona y Andrés Sarmiento (2).

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El técnico bogotano sacó pecho por usar una buena cantidad de canteranos y, aún así, conseguir la victoria en una cancha difícil. “La sensación principal es que estoy muy contento y muy orgulloso de los chicos. Lo he dicho anteriormente y lo sé porque trabajé en la cantera de Nacional: tenemos la mejor cantera del país y hay que aprovecharla”, declaró.

Sobre la ausencia de James, dijo que hacía parte de los planes para afrontar la exigente semana que se aproxima con tres partidos en menos de siete días. “Es imposible que nosotros hagamos que todos los minutos los jueguen los mismos jugadores”, indicó.

Emmanuel Benítez celebrando con sus compañeros el primer gol del partido ante Boyacá Chicó Foto: Colprensa: Macgiver Barón Contreras

Millonarios 4-1 Jaguares

En el segundo turno de la tarde, Millonarios recuperó la sonrisa ante Jaguares y dio una estupenda demostración de efectividad para consolidarse dentro de los ocho.

Andrés Estupiñán fue la figura del compromiso con dos goles, pero Leonardo Castro y Daniel Ruiz también se pronunciaron en las redes. El descuento de Jaguares fue una obra de arte de Cristian ‘Jopito’ Álvarez a través de un excelso cobro de tiro libre.

La cancha del Estadio El Campín pasó la prueba después de 23 días sin fútbol y una recuperación desde cero de la grama que generó tensiones entre los clubes capitalinos, la empresa Sencia, el IDRD y la Alcaldía de Bogotá.

El próximo partido de Millonarios será el miércoles, 20 de octubre, enfrentando a Once Caldas en condición de local. Dicho compromiso está programado para iniciar a las 8:30 de la noche y corresponde a la decimotercera fecha del campeonato.