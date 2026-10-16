Decisión oficial de Dimayor para el juego Millonarios vs. Jaguares: evaluaron El Campín

Este viernes, 16 de octubre de 2026, Dimayor emitió un comunicado oficial sobre el estado de la grama de El Campín. Todo antes del partido de Millonarios contra Jaguares, el 17 de octubre.

Comunicado oficial de Sencia sobre el concierto de Fonseca y el partido Millonarios vs. Jaguares

A horas de Millonarios vs. Jaguares, así luce la grama de El Campín: el IDRD publicó fotos

Dimayor informó que visitó El Campín, junto con Millonarios, para evaluar el terreno de juego. Horas después, el club albiazul le informó al ente máximo del FPC que el coloso de la 57 estaba en condiciones óptimas para recibir el encuentro.

Así las cosas, el compromiso entre Millonarios y Jaguares, programado para este sábado 17 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín, a partir de las 6:00 p. m., sigue en pie.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que acompañó este viernes 16 de octubre a Millonarios FC a una visita de seguimiento a las condiciones del campo de juego del Estadio El Campín”, señaló la Dimayor.

La entidad agregó: “El club capitalino, posterior a la visita, confirmó a Dimayor y a los interesados que el terreno de juego se encuentra apto para el desarrollo del encuentro, por lo que se confirma el juego programado entre Millonarios FC y Jaguares FC para este sábado 17 de octubre a las 6:00 p. m. en el Estadio El Campín”.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar a la opinión pública que acompañó este viernes 16 de octubre a Millonarios FC a una visita de seguimiento a las condiciones del campo de juego del Estadio El Campín. 👉 .https://t.co/qVeDtObBeY #LaCasaDeTodos — DIMAYOR (@Dimayor) October 16, 2026

Fonseca movió su concierto al Vive Claro, tras la polémica por El Campín

Otro hecho relevante previo al juego de Jaguares contra Millonarios es que el artista bogotano Fonseca, que tenía programado su concierto en El Campín para el 24 de octubre, cambió la sede y ahora se realizará en Vive Claro.

“Por las razones que todos conocemos, del deterioro de la cancha en nuestro querido estadio El Campín, hemos decidido cambiar el concierto al Vive Claro”, dijo el propio Fonseca en un video.

Misma fecha, cambio de lugar y más ganas que nunca de encontrarnos para cantar. Sábado 24 de Octubre Vive Claro Estadio 8:00 PM Comunicado oficial. #ENLACASA https://t.co/m7CyHeYhue — Fonseca (@Fonseca) October 16, 2026

¿Cómo ayuda esa decisión a El Campín? Principalmente, contribuye a que la grama del coloso de la 57 no sufra más deterioro y, tras el proceso de cuidado que adelanta Sencia, pueda sellarse y continuar en mejoría.

Además, permite que Santa Fe y Millonarios puedan disputar su calendario como corresponde, pues los aplazamientos vienen impidiendo el correcto desarrollo de los torneos Dimayor.

La polémica estalló debido al aplazamiento del juego entre Millonarios y Once Caldas, el pasado 13 de octubre, debido al mal estado de la grama y aun cuando Sencia había asegurado que el terreno sí iba a estar listo para que se llevara a cabo el partido.