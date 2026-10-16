Comunicado oficial de Sencia sobre el concierto de Fonseca y el partido Millonarios vs. Jaguares

Este sábado, 17 de octubre, se volverán a abrir las puertas de El Campín para recibir el partido de Millonarios vs. Jaguares por la Liga BetPlay. Sencia, empresa que administra el escenario, se comprometió a entregar la cancha en mejores condiciones de lo que se vio el pasado martes, cuando el conjunto embajador debía enfrentar a Once Caldas.

Definida la nueva fecha de Millonarios vs. Once Caldas: Dimayor confirmó la reprogramación

Según todas las partes implicadas, el partido se podrá disputar con normalidad y la próxima semana también habrá fútbol en Bogotá.

Sobre el concierto de Fonseca, programado para el 24 de octubre, hay más dudas. Aunque el artista bogotano ya declaró sold out en todas las localidades, Sencia se contactó con su grupo de trabajo para ver la posibilidad de aplazarlo o trasladarlo a otro lugar.

Grama de El Campín. Foto: Cristian Bayona - Colprensa / El País

El nuevo comunicado de Sencia

Al respecto de esta situación, Sencia emitió un comunicado oficial hablando sobre los trabajos de mantenimiento que se siguen haciendo en la cancha de El Campín para el partido del sábado (Millonarios vs. Jaguares) y las conversaciones con el promotor del concierto de Fonseca.

“Los trabajos que se están desarrollando incluyen labores de descompactación, inyección de aire, mantenimiento agronómico, revisión de las uniones del césped y monitoreo permanente de humedad”, apuntó la empresa.

Supersociedades destapó las cuentas de los equipos del fútbol colombiano; los que más ganaron y perdieron

Sumado a eso, informó que iniciaron conversaciones “con el promotor del concierto del artista Fonseca para modificar la fecha del evento o trasladarlo a otro escenario. Esta es una decisión difícil. Nos solidarizamos con Fonseca y con todas las personas que tenían planeado asistir a su concierto en el estadio”.

“Precisamente, situaciones como esta reafirman la importancia de la nueva obra del estadio, que responde a una necesidad de largo plazo para la ciudad: dotar a Bogotá de un escenario moderno, con la mejor tecnología y prácticas internacionales para el desarrollo de eventos futbolísticos y de entretenimiento. Estamos convencidos de que el resultado será un estadio a la altura de lo que Bogotá y sus ciudadanos merecen”, finalizó el comunicado de Sencia.

Sencia emitió un nuevo comunicado este viernes, 16 de octubre. Foto: Sencia

¿Qué pasará con el concierto de Fonseca?

Como resultado de este pronunciamiento, queda en incógnita si el concierto de Fonseca se llevará a cabo el próximo 24 de octubre; también hay duda sobre cuál escenario recibirá a los miles de espectadores que compraron su boleta.

La principal opción que hay sobre la mesa es el Vive Claro, ubicado en la zona del Salitre en Bogotá, que cuenta con una capacidad para hasta 40.000 espectadores.

La otra alternativa es mantener El Campín, pero aplazar el concierto para el próximo año, cuando haya una cantidad menor de eventos programados y partidos de fútbol.