Supersociedades destapó las cuentas de los equipos del fútbol colombiano; los que más ganaron y perdieron

La Superintendencia de Sociedades presentó el informe financiero de los clubes del fútbol profesional colombiano con corte al 31 de diciembre de 2025. Atlético Nacional lideró los ingresos operacionales, con 196.884 millones de pesos, seguido de Millonarios, con 108.992 millones, y América de Cali, con 97.231 millones.

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El documento analiza el comportamiento de los ingresos, los costos y los gastos del sector. Para su elaboración, la entidad utilizó los estados financieros reportados por 34 clubes constituidos como sociedades anónimas y la información suministrada por la Asociación Deportivo Pasto.

Informe de la Superintendencia de Sociedades. Foto: Superintendencia de Sociedades

En el fútbol profesional masculino, los activos totales crecieron un 7,7 % durante 2025 y llegaron a 925.000 millones de pesos. Los ingresos operacionales, por su parte, aumentaron un 16,6 %, impulsados principalmente por la taquilla, los abonos y la venta de artículos deportivos.

El informe también registró un incremento en los ingresos por derechos deportivos y recursos provenientes de competiciones internacionales. Estos últimos beneficiaron especialmente a los clubes que participaron en torneos organizados por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

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En el fútbol profesional femenino, el patrocinio representó el 46,2 % de los ingresos y superó los 5.222 millones de pesos. La participación en eventos fue la segunda fuente de recursos, con un 30,3 % del total.

En cuanto a los gastos deportivos de los clubes femeninos, la nómina concentró el 80,1 % del total. Por niveles de ingresos e inversión, el informe destacó a Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, América de Cali, Millonarios y Deportivo Independiente Medellín.

Atlético Nacional y Millonarios también encabezaron la captación de recursos por patrocinio en el fútbol femenino, con 1.642 millones y 1.398 millones de pesos, respectivamente.

La metodología del estudio clasificó los ingresos según su origen, incluidos taquillas, abonos, patrocinios, publicidad, torneos y recursos de la Federación Colombiana de Fútbol, la Dimayor y la Conmebol. También contempló derechos de formación, donaciones, subsidios y actividades complementarias, además de las ganancias o pérdidas por venta de derechos deportivos.

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La superintendente de Sociedades, Julia Eva Pretelt Vargas, afirmó que “la sostenibilidad del fútbol profesional colombiano, tanto masculino como femenino, requiere que los objetivos deportivos estén respaldados por una estructura financiera sólida que permita dar continuidad a los proyectos y cumplir sus obligaciones”.

Según la entidad, el informe busca facilitar la comparación de los resultados financieros y aportar información para la planeación y administración de los recursos de los clubes.

Los clubes con mayores ganancias o pérdidas netas por razón social

En la cima del desempeño financiero se ubica Once Caldas S.A.(R) al registrar $9.138.543. Le siguen de cerca Envigado Fútbol Club S.A. con $7.635.224 y Atlético Nacional S.A. con $6.975.695, .

Más abajo en el rango positivo se encuentran Independiente Santa Fe ($1.971.333), Atlético Bucaramanga ($1.939.023), Junior FC ($1.216.193) y Llaneros S.A. ($1.041.567).

Clubes con ganancias moderadas o menores:

Entre ellos se ubican instituciones como Cúcuta Deportivo ($478.437), Boyacá Chicó ($381.761), Cortuluá ($381.215), Jaguares ($367.972), Deportes Tolima ($359.204) y Talento Dorado ($335.661).

Por su parte, clubes de divisiones o estructuras menores como Fortaleza ($313.440), Bogotá FC ($245.038) y Real Santander ($144.995) mantuvieron márgenes positivos de bajo alcance, cerrando la lista instituciones con excedentes simbólicos como Real Soacha Cundinamarca ($5.869).

El Equipo del Pueblo S.A. (Independiente Medellín), encabezando el déficit con un resultado negativo de -$19.253.081. Le siguen América de Cali S.A. (R) con -$11.898.475 y Deportivo Cali S.A. con -$6.954.741.

Azul y Blanco-Millonarios FC S.A. cerró el periodo con un saldo en rojo de -$4.690.112, acompañado por Real Cartagena (-$3.721.497), Deportivo Pasto (-$2.707.925) y Unión Magdalena (-$2.371.879).