Ecopetrol hizo una movida con la que busca recuperar sus buenas finanzas. El vocero de la Presidencia, Miller Soto, informó que se emitieron bonos por 2.000 millones de dólares, que hacen parte de la estrategia de la compañía para recobrar su valor.

“Ecopetrol salió al mercado internacional con una emisión de bonos de 2.000 millones de dólares y los inversionistas pusieron órdenes de casi 7.000 millones”, aseguró Soto.

Según detalló el vocero del Gobierno, por cada dólar en bonos que la empresa ofreció, le pidieron 3,5, lo que se traduce en el nivel de demanda más alto en sus emisiones en los últimos cinco años.

Para entender la trascendencia de la decisión, Soto explicó que el pasado 9 de noviembre Ecopetrol colocó en el mercado internacional bonos por 2.000 millones de dólares a ocho años, con vencimiento en 2034 y una tasa del 7,875 % anual.

“Un bono es un título que una empresa ofrece a los inversionistas. Ellos entregan su dinero y la empresa les paga intereses durante el plazo establecido convenido y al final les devuelve su inversión”, explicó Soto.

Los recursos de esta inversión tendrían dos destinos: el primero, recoger anticipadamente 810 millones de dólares de unos bonos que Ecopetrol emitió en 2023 y que vencían en 2029, que pagaban un interés superior al 8 %.

“La empresa reemplaza esos bonos que pagaban 8,625 % por otros ahora pagarán 7,875 %”, dijo el vocero de la Presidencia.

El segundo destino es que se sustituya por completo la financiación de corto plazo utilizada para la participación de Ecopetrol en Brava Energía, una compañía brasileña.

La Presidencia informó sobre la movida de Ecopetrol. Foto: Cristian Bayona

“La empresa explica que esta obligación reemplaza obligaciones que ya tenía no aumenta el nivel de las mismas. Lo que cambia es el calendario y en el tramo de los bonos de 2029 la tasa de interés”, mencionó.

Ecopetrol buscaría reemplazar los bonos que están próximos a vencer por los bonos que se pagarán en 2034.

“De esa manera reduce la concentración de pagos en el corto plazo, disminuye el riesgo de tener que conseguir muchos recursos al mismo tiempo y conserva caja para seguir operando”, señaló Soto.

El interés de más de 225 inversionistas de distintos países ayudaron a que Ecopetrol lograra la menor diferencia de tasa frente a los bonos de la nación, frente a los bonos del tesoro de los Estados Unidos por la emisión internacional.

“En sus emisiones internacionales, en los próximos cinco años, los inversionistas nunca le habían exigido a Ecopetrol tan poco por encima de lo que le exige al país”, afirmó el vocero.