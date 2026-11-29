“Hemos desmontado cualquier cantidad de esquemas de protección de gente que no los necesitaba, porque eso se volvió una moda. Aquí se acabó la mafia de los esquemas de protección”, dijo el presidente Abelardo De La Espriella.

El primer mandatario habló desde la Convención Nacional de Veteranos y Reservistas de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional realizada en Bogotá. El anuncio produjo entusiastas aplausos entre el público.

“Se protege al que lo necesita. No vamos a patrocinar esa vagabundería y por eso se han desmontado miles de esquemas y seguiremos haciéndolo, porque la protección es para quien lo necesita; no para unos payasos que necesitan hacerse importantes por cuenta de un esquema de seguridad. Perdón con los payasos”, agregó.

En sus declaraciones, el presidente aseguró que hará cambios de fondo en la Unidad Nacional de Protección, UNP. Explicó que en la entidad “había personajes bien siniestros que el régimen anterior metió ahí para hacer daño” y aclaró que “ya los hemos ido sacando”.

El presidente De La Espriella explicó el modelo que piensa implementar en la entidad. Aseguró que quiere que el 45% de la institución llegue a veteranos, ex policías y ex militares.

“Así vamos a poner la experiencia, la trayectoria, la disciplina y el compromiso de quienes sirvieron con tanto honor a Colombia al servicio de la patria y al servicio de la protección de los colombianos que enfrentan amenazas”, detalló.

Los esquemas de protección han sido objeto de controversia en los últimos días. Diferentes líderes políticos han hecho público que les han notificado la decisión de retirarles sus equipos.

El caso más polémico es el del expresidente Gustavo Petro, quien en redes aseguró que su esquema había sido disminuido.

El vocero del gobierno De La Espriella, Miller Soto, respondió que eso no era verdad.

“El sábado 21 de noviembre el expresidente Petro escribió en su cuenta de X que le estaban quitando los carros blindados a él y a su familia. Que unos se fueron para la escolta del señor presidente actual y otros se quedaron con generales de la policía”.

“La orden del presidente Abelardo de la Espriella ha sido mantener intactos los esquemas de protección de los expresidentes, todos, también el del señor Gustavo Petro. esto no es un capricho o una decisión deliberada del señor presidente De la Espriella. Es una obligación institucional, así lo establece el decreto 169 de 2018, que un esquema de protección vitalicio es el que le corresponde a los señores expresidentes y a sus familias cuya conformación responde a los estudios de nivel de riesgo una cosa es dejar de ser presidente de la república y pasar a tener el esquema previsto para los expresidentes y otra muy diferente es que le reduzcan arbitrariamente su protección”, agregó.